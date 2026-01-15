Nación

Un hombre intentó quemar vivos a su expareja y a su hijo en Bolívar: lo enviaron a la cárcel

La rápida reacción de la mujer evitó una tragedia mayor.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

15 de enero de 2026, 11:15 p. m.
Los antecedentes incluyen episodios de violencia y discusiones recurrentes durante la relación.
Los antecedentes incluyen episodios de violencia y discusiones recurrentes durante la relación. Foto: Policía Nacional

Un hombre fue enviado a la cárcel tras, presuntamente, rociar gasolina en la entrada de la vivienda donde vivía su expareja con su hijo menor y prender fuego, en un hecho que, según la investigación, puso en riesgo la vida de ambos.

La captura del señalado agresor se produjo diez días después de ocurrido el intento de incendio y la Fiscalía le imputó el delito de violencia intrafamiliar agravada.

Los hechos se remontan a los primeros días de este año. El 1 de enero, de acuerdo con las diligencias fiscales, el ahora capturado habría agredido físicamente a la mujer en la vía pública.

Policía evitó feminicidio en Soacha: hombre amenazó con arma blanca a su hija de 3 años para impedir rescate

El 5 de enero, ya separado de la víctima desde hacía aproximadamente cinco meses por conflictos constantes, el hombre regresó supuestamente a la vivienda donde ella vivía con su hijo y, según la denuncia, roció gasolina en la entrada del inmueble y prendió fuego.

Nación

Gobierno dice que gobernadores pretenden “usurpar funciones” por no cumplir la emergencia económica y anuncia acciones judiciales

Bogotá

Grave accidente tras presunto robo en la avenida 68 de Bogotá deja tres muertos en choque múltiple; uno sería el delincuente

Cúcuta

Violencia en el Catatumbo: así está el panorama a un año de la guerra entre las disidencias de las Farc y el ELN en Norte de Santander

Nación

“El que perdona es Dios”: el doloroso mensaje del papá de Ismael tras el atentado en Neiva en el que murió su hijo de 11 años

Nación

Nueva petición a la Corte Constitucional para que suspenda la emergencia económica decretada por el Petro

Nación

Esta es la polémica carta de Otty Patiño, comisionado de paz, para trasladar a 17 cabecillas de Los Costeños y Los Pepes a cárcel de Barranquilla

Cartagena

Crisis de orden público en el sur de Bolívar va en aumento: gobernador Arana pide reunión urgente con el presidente Petro

Bogotá

Pólvora vuelve a empañar la Navidad: casos de quemados siguen en aumento tras la celebración

Nación

Tragedia en una casa del terror: menor de edad resultó quemado mientras trabajaba y su empleador no responde

Nación

Diversión que quema: el peligroso mundo de la pólvora deja cada año cientos de personas con graves lesiones

La rápida reacción de la mujer evitó una tragedia mayor: según las autoridades, ella advirtió las llamas a tiempo y logró apagar el fuego, lo que impidió que el incendio se propagara y lesionara a quienes estaban en la casa.

La medida cautelar la ordenó un juez de control de garantías después de que la Fiscalía solicitara la captura y formuló cargos por violencia intrafamiliar agravada.

El detenido fue identificado por las autoridades como Víctor Vanegas Herrera, de 32 años, y permaneció a disposición de la Fiscalía mientras avanza el proceso penal.

La captura se concretó este jueves, 15 de enero, y estuvo a cargo de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) del Departamento de Policía Bolívar, mediante orden judicial solicitada por la Fiscalía General de la Nación.

Sobre la operación y el resultado judicial, el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda señaló: “Rechazamos de manera categórica cualquier hecho de violencia contra la mujer y el núcleo familiar. Gracias al trabajo investigativo de nuestra policía judicial y a la articulación con la Fiscalía, logramos dejar a buen recaudo de la autoridad competente a un agresor que representaba un grave riesgo para la vida de su expareja y su hijo.”

Los entes encargados afirmaron que la denuncia fue instaurada de inmediato tras el intento de incendio y que las labores investigativas permitieron a la Fiscalía presentar los elementos de convicción ante el juez.

Feminicidio estremece a la comuna 13 de Medellín: expareja asesinó brutalmente a joven de 19 años

Los antecedentes que se consignan en la investigación incluyen episodios de violencia y discusiones recurrentes durante la relación. El detenido, según el expediente, se había separado de la mujer hace alrededor de cinco meses por “constantes conflictos de pareja, discusiones y agresiones”.

Más de Nación

Los antecedentes incluyen episodios de violencia y discusiones recurrentes durante la relación.

Un hombre intentó quemar vivos a su expareja y a su hijo en Bolívar: lo enviaron a la cárcel

No

Gobierno dice que gobernadores pretenden “usurpar funciones” por no cumplir la emergencia económica y anuncia acciones judiciales

El accidente Involucró una volqueta, tres automóviles y una motocicleta.

Grave accidente tras presunto robo en la avenida 68 de Bogotá deja tres muertos en choque múltiple; uno sería el delincuente

El ELN y las disidencias de las Farc mantienen una guerra por el narcotráfico en el Catatumbo, en Norte de Santander. Para enviar la droga al exterior cuentan con varios socios.

Violencia en el Catatumbo: así está el panorama a un año de la guerra entre las disidencias de las Farc y el ELN en Norte de Santander

Centenares de personas se unieron al recorrido fúnebre.

“El que perdona es Dios”: el doloroso mensaje del papá de Ismael tras el atentado en Neiva en el que murió su hijo de 11 años

No

Nueva petición a la Corte Constitucional para que suspenda la emergencia económica decretada por el Petro

Otty Patiño estuvo en el Congreso hablando de la crisis del Catatumbo

Esta es la polémica carta de Otty Patiño, comisionado de paz, para trasladar a 17 cabecillas de Los Costeños y Los Pepes a cárcel de Barranquilla

Gobernador de Bolívar, Yamil Arana y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Crisis de orden público en el sur de Bolívar va en aumento: gobernador Arana pide reunión urgente con el presidente Petro

Advierten de posibles atentados en Medellín. Imagen de referencia de la ciudad y fotografía del 'tarimazo' del presidente Petro con cabecillas de estructuras criminales de la ciudad.

Juez compulsa copias para que investiguen penalmente a directivo del Inpec por ‘tarimazo’ en Medellín

Alias el Viejo, último capturado por el crimen de Miguel Uribe Turbay, tiene varios ingresos a la cárcel y es cercano a la Segunda Marquetalia.

Caso Miguel Uribe Turbay: alias el Viejo, principal eslabón con la Segunda Marquetalia, firmó acuerdo con la Fiscalía, ¿por cuántos años de cárcel?

Noticias Destacadas