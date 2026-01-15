Un hombre intentó quemar vivos a su expareja y a su hijo en Bolívar: lo enviaron a la cárcel

Un hombre fue enviado a la cárcel tras, presuntamente, rociar gasolina en la entrada de la vivienda donde vivía su expareja con su hijo menor y prender fuego, en un hecho que, según la investigación, puso en riesgo la vida de ambos.

La captura del señalado agresor se produjo diez días después de ocurrido el intento de incendio y la Fiscalía le imputó el delito de violencia intrafamiliar agravada.

Los hechos se remontan a los primeros días de este año. El 1 de enero, de acuerdo con las diligencias fiscales, el ahora capturado habría agredido físicamente a la mujer en la vía pública.

El 5 de enero, ya separado de la víctima desde hacía aproximadamente cinco meses por conflictos constantes, el hombre regresó supuestamente a la vivienda donde ella vivía con su hijo y, según la denuncia, roció gasolina en la entrada del inmueble y prendió fuego.

La rápida reacción de la mujer evitó una tragedia mayor: según las autoridades, ella advirtió las llamas a tiempo y logró apagar el fuego, lo que impidió que el incendio se propagara y lesionara a quienes estaban en la casa.

La medida cautelar la ordenó un juez de control de garantías después de que la Fiscalía solicitara la captura y formuló cargos por violencia intrafamiliar agravada.

El detenido fue identificado por las autoridades como Víctor Vanegas Herrera, de 32 años, y permaneció a disposición de la Fiscalía mientras avanza el proceso penal.

La captura se concretó este jueves, 15 de enero, y estuvo a cargo de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) del Departamento de Policía Bolívar, mediante orden judicial solicitada por la Fiscalía General de la Nación.

Sobre la operación y el resultado judicial, el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda señaló: “Rechazamos de manera categórica cualquier hecho de violencia contra la mujer y el núcleo familiar. Gracias al trabajo investigativo de nuestra policía judicial y a la articulación con la Fiscalía, logramos dejar a buen recaudo de la autoridad competente a un agresor que representaba un grave riesgo para la vida de su expareja y su hijo.”

Los entes encargados afirmaron que la denuncia fue instaurada de inmediato tras el intento de incendio y que las labores investigativas permitieron a la Fiscalía presentar los elementos de convicción ante el juez.

Los antecedentes que se consignan en la investigación incluyen episodios de violencia y discusiones recurrentes durante la relación. El detenido, según el expediente, se había separado de la mujer hace alrededor de cinco meses por “constantes conflictos de pareja, discusiones y agresiones”.