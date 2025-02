“Unicentro debe asumir la responsabilidad por la muerte de mi papá”: habla la hija del ciclista que perdió la vida en el parqueadero

SEMANA: ¿Por qué, después de tantos años de perder a su papá, deciden como familia salir a contar este dolor que cargan?

María Lucía Alarcón: Porque aunque nos duele muchisimo, también nasigan como si nada hubiera pasado? Entonces internamente, como familia, después de vivir el duelo, decidimos actuar. Buscamos que haya responsabilidad y consecuencias por su muerte. Mi papá falleció porque el muro del último piso apenas medía 88 cm, en un centro comercial en el que transitan miles de personas, incluidos niños. Y el proceso judicial que ha seguido tras su partida lleva tres años, nos han cambiado varias veces la fiscal, y cuando ya había un escrito de acusación, volvieron a cambiar a una nueva fiscal que en tres días pidió la preclusión. La muerte de mi papá no puede quedar impune. Era un hombre extraordinario. Llevaba 43 años de casado con mi mamá, tenía 4 hijos y 6 hijos al momento de su muerte

SEMANA: Antes de entrar en el proceso judicial, cuénteme de su papá: ¿cuándo fue la última vez que estuvo con él?

María Lucía Alarcón: Yo no vivo en el país y mi papá había venido a Estados Unidos en el verano porque había nacido la primera hija de mi hermana, María Camila. Fue un viaje muy especial, el primero después de Covid. Y, como la bebé había llegado, ellos aprovecharon para estar con mi hermana como dos mess y luego para estar conmigo. Se devolvieron en septiembre y pensban volver para diciembre. Desafortunadamente, todo ocurrió en noviembre, el 15 de noviembre del 2021.

"Yo no vivo en el país y mi papá había venido a Estados Unidos en el verano porque había nacido la primera hija de mi hermana María Camila. Fue un viaje muy especial, el primero después de COVID. Mi papá iba a regresar en Navidad y falleció en noviembre" | Foto: Suministrada a Semana

SEMANA: ¿Qué pasó ese día?

María Lucía Alarcón: Él salió a montar cicla. Era una persona que se cuidaba mucho y le encantaba montar cicla. Toda la vida fue deportista. Había parado por el Covid y porque, como todos, tenía miedo del contagio. Pero después de regresar de Estados Unidos retomó. Iba a montar a Unicentro porque era seguro. Entonces su rutina era levantarse temprano y hacer ahí una ruta. Usaba las rampas del parqueadero, por la inclinación y porque le daba un poco más de empuje. Mi papá iba todos los días al centro comercial porque, entre otras, vive al lado. Ese día era un lunes festivo y llegó temprano. Entró a las 7:58 de la mañana y comenzó su recorrido. Las grabaciones muestran cómo duró montando 108 minutos. Seguro ya estaba por finalizar. Las cámaras lo muestran en cada rampa. En ese momento, él chocó contra un muro. Y el muro era tan bajito, solo medía 88 cm, que básicamente la cicla se va para hacia adelante y él sale expulsado de la cicla al piso. Cayó del quinto piso al primero, una altura de 18 metros. Y no sobrevivió a esa caída.

Lugar donde la víctima chocó con el muro del parqueadero en Unicentro. | Foto: Suministrada a Semana

SEMANA: ¿Se pudo saber qué le provoca esa caída?

María Lucía Alarcón: No, porque justo la grabación de esas cámaras que habrían podido filmar lo que ocurrió, Unicentro no las ha entregado. Hay una cámara abajo que capta el momento en que él cae al primer piso, exactamente a las 9:29 a.m., pero no hemos podido acceder al video de cuando él choca contra el muro como tal de la parte de arriba. Hay otra cámara en el quinto piso donde lo muestra a él dar vueltas. Ellos dicen que la cámara nunca grabó nada, y yo lo que les pido es que me dejen ver cualquier cosa que haya grabado. En las torres de Unicentro hay cámaras que cogen ese lugar, quizás no todo el tiempo, porque las cámaras giran pero en esos minutos que él está montando en el último piso, hay varias tomas donde él sale en esa cámara. Entonces, ¿cómo es que la otra no lo capta en ningún momento? Es lo que siempre ha sido una pregunta que tenemos y, por eso, queremos ver todas las grabaciones. Ahora, en el muro sí quedó la marca de la llanta. Los frenos quedaron estampados en la la pintura. Básicamente, la cicla se va hacia delante, el freno pega contra el muro, y él sale expulsado.

SEMANA: ¿Cómo se enteran que su papá había muerto?

María Lucía Alarcón: Mi papá había salido a las 8 de la mañana y ya eran las 9:30 y no regresaba ni contestaba. A mi mamá se le hacía raro porque él se iba a montar cicla y ella salía a caminar, y solían volver al mismo tiempo. Entonces, como mi papá no contestaba, ella llamó a mi hermano y le dice que está preocupada. Mi hermano se va a la casa de mi mamá, deja a su esposa ahí y va y lo busca en Unicentro. Ahí me llama y me dice, oiga mi papá no aparece. Le preguntó que cómo así que no aparece y él me cuenta. “Voy camino a Unicentro porque él fue a montar cicla allá”. A mí lo primero que se me ocurrió fue un atraco. Y, en ese momento, hice un aviso de ‘Se busca’. Le dije a mi hermano que preguntara en Unicentro si había cámaras.

SEMANA: ¿Y en Unicentro qué pasa?

María Lucía Alarcón: Él llegó como a las 10 de la mañana. Lo reciben en Unicentro y lo llevan a las oficinas administrativas. Le ofrecen algo de tomar, según se ve en las cámaras y él, insistiendo, dijo;: “Lléveme a donde mi papá, lléveme a donde mi papá”. Ahí, lo llevan y confirma que está muerto. Mi papá estaba tapado ya, pero él sabía que era él. Mi hermano me llama y, pues, un shock total.

Los hermanos Alarcón con su papá, el ingeniero Alberto Alarcón, y su mamá. | Foto: Suministrada a Semana

SEMANA: ¿Cómo maneja Unicentro esos momentos tan díficiles que ustedes estaban viviendo?

María Lucía Alarcón: Mi hermano cuenta que cuando llegó el gerente general, le dijo: “Aquí estamos para lo que necesiten”. Después llegó mi mamá y mi hermano no la llevó al sitio de la muerte, sino a las oficinas. Allí, comenzaron a llegar más familiares. Hoy, recapitulando todo, vemos que desde el principio fueron herméticos y fríos. Mi hermano, después de hablar con la Policía y todo eso, volvió al sitio de los hechos y ya estaba habilitado para que todos pudieran pasar por ahí como si no hubiera pasado. Es decir, esperaron a que se fuera a Medicina Legal, la ambulancia, a que hicieran el levantamiento del cuerpo, y lo que hicieron fue limpiar todo, como si nada hubiera pasado. Hoy, nos parece eso increíble. Ellos lo que hicieron fue priorizar su negocio, el hecho de que no afectara su imagen porque a las 9:30 todavía estaba muy desocupado y era un lunes festivo. Y no hicieron nada. De resto, de ahí cero acercamiento de nadie por parte de Unicentro.

SEMANA: ¿Y cuándo comienzan las acciones jurídicas?

María Lucía Alarcón: Al comienzo vivimos el duelo, el shock, el deseo de que mi mamá pudiera transitar en su dolor. Mi hermano, al comienzo, estaba reacio a abrir de nuevo este dolor, porque él había sido quien vivió esa pesadilla el día que mi papá murió. Casi un año después, nos acercamos de nuevo a Unicentro y, de nuevo, la respuesta fue fría. Se les mandó una comunicación y lo primero que le dijeron a nuestro abogado es que habíamos olvidado mencionar nuestras pretensiones económicas y que, sin eso, no era viable una cita con nosotros.

El ingeniero Alarcón había acabado de conocer a una de su nieta, que nació en Estados Unidos. Tenía planeado regresar para Navidad. | Foto: Suministrada a Semana

SEMANA: ¿Qué procesos adelantan hoy ustedes contra Unicentro?

María Lucía Alarcón: Hoy, hay dos acciones, una es una demanda civil y otra una investigación penal. La Fiscalía la abrió por el carácter de la muerte de mi papá, y lleva tres años con ese caso. En el año 2023, la fiscal estaba lista para imputarle cargos al gerente de Unicentro por homicidio culposo, pero el centro comercial asegura que quiere hablar con la familia directamente para cerrar el proceso por medio de una negociación ante un centro de arbitraje. Han pasado dos años de eso y lo que sentimos es que Unicentro nos ha revictimizado en la forma cómo nos han llamado cada vez que el proceso penal toma un nuevo impulso.

SEMANA: ¿Cómo así revictimizado?

María Lucía Alarcón: Cada que la Fiscalía pedía algo, inmediatamente los abogados nos llamaban para reunirse con nosotros. Pero aparecían de una forma en que en las reuniones básicamente eran para insinuarle a nuestro abogado que mi papá primero se había suicidado, y que ellos no descartaban esa opción. Nosotros nunca hemos creído eso. Pero, además, es clara la evidencia. La cicla queda marcada, el cae con el casco y sus protectores. Si se hubiera quedado suicidar, pone la cicla al lado y se tira. ¿Qué necesidad de estar diciendo esas cosas? En otra oportunidad dijeron que él tenía una enfermedad grave y que estaba en dialisis, no tengo ni idea de dónde sacaron eso. En otras ocasiones, las citaban y nos cancelaban el día anterior.

Esta es la altura de la cual cayó el ingeniero Alarcón. El accidente sucedió en el último piso del parqueadero de Unicentro. | Foto: Suministrada a Semana

SEMANA: ¿Y ustedes sí habían ido al centro de conciliación?

María Lucía Alarcón: Como pasaban los meses, nuestro abogado se dirigió al centro de arbitraje donde ellos habían puesto el caso y allá nos respondieron que sí, que ellos ya estaban listos a citarnos para una audiencia, pero que Unicentro había dado la orden de que ellos no estaban interesados en seguir el proceso. Entonces, nos pareció una burla a la justicia y a nosotros. La Fiscalía, finalmente, imputó por homicidio culposo el pasado 5 de septiembre del 2024. Seis semanas después, el 16 de octubre, radicó el escrito de acusación. Después, el caso pasa al fiscal que va a llevar el juicio. En menos de un mes el nuevo fiscal retira el escrito de acusación sin darle previo aviso a la familia. Tan solo tres días después nos llega la noticia de que cambian nuevamente la fiscal. Y esa nueva funcionaria, en tiempo récord, le llega un jueves al caso y el lunes manda a pedir la preclusión. En estos tres años, nos hemos dado cuenta que los fiscales están reventados de trabajo y es poco el tiempo que tienen para analizar los casos, pero ella, en apenas un par de días, concluyó que no había caso. La familia también se preocupó porque esta fiscal, según la información pública, fue arrestada el año pasado y está siendo investigada por moral judicial. Somos conscientes de que en este momento ella no está privada de la libertad y está habilitada para seguir ejerciendo, pero no deja de preocupar a la familia este hecho y como se ha desarrollado el caso en estos últimos meses.

SEMANA: ¿Qué esperan ustedes que pase con este proceso?

María Lucía Alarcón: Lo que dije al comienzo: que haya responsabilidad y consecuencias por su muerte. No puede ser que solo haya un muro de 88 centimetros en el último piso, en donde parquean carros, van familiar con niños, gente que va a hacer deporte. Y que simplemente el nombre de mi papá se olvide sin ninguna consecuencia, por este riesgo que se creó desde el principio por no tener un un muro más seguro. Entonces, lo que la familia está pidiendo es que, por favor, haya justicia, que su muerte no quede impune. Después de un proceso que llevaba 3 años con una fiscal que decidió imputar cargos, queremos que sea un juez el que decida nuestro caso. No un fiscal arbitrario que acaba de llegar al proceso y no ha tenido ni tiempo de revisar lo que hemos vivido.

SEMANA: ¿Cómo vive un proceso que remueve tantos recuerdos, estando tan lejos?

María Lucía Alarcón: Ha sido muy difícil. Afortunadamente, tuvimos unos meses espectaculares con él. Pero también teníamos planes que se esfumaron de repente. Ibamos a pasar Navidad, mi hermana menor iba a conocer la nieve. Es muy difícil con los niños, sus nietos, pues que pasaron mucho tiempo con él y todavía lo recuerdan como si fuera ayer. Yo trato de mantenerles viva su imagen viva para que lo recuerden siempre. Me encanta que hablen de él, a pesar de que estaban muy chiquitos. La parte legal ha sido díficil. Un estrés muy grande. Uno se llena de dolor, de mucha rabia y de mucha impotencia. Somos concientes de que Unicentro es una organización muy poderosa, pero creemos que ya es hora de que el mundo se entere de esta injusticia. Una muerte tan trágica en el centro comercial más grande del país, no puede quedar como si nada hubiera pasado. Unicentro ha vivido momentos díficiles, como el feminicidio que se vivió también hace meses. Pero encada momento así, ha habido una comunicación del centro comercial. Por lo menos una expresión de que lamentan el hecho. En el caso de mi papá es como si no hubiera existido, porque su preocupación fue que nadie se enterara. Pue decidimos que es hora de que la gente se entere. No es fácil tener que mostrarle al mundo esto y sobre todo por mi mamá. Nadie quiere revivir este dolor. Ver otra vez las fotos y los videos de ese día. Mis hermanos las están viendo por primera vez.

Lo que dice Unicentro

Frente al caso, el centro comercial emitió un comunicado:

“El pasado 15 de Noviembre del 2021, el señor Miguel Alarcón Guzmán (QEPD) sufrió un accidente mortal en los parqueaderos de nuestro Centro Comercial Unicentro Bogotá mientras hacía ejercicio en su bicicleta y sin que participara otra persona. El Centro Comercial Unicentro Bogotá lamenta profundamente dicho accidente y reitera -como lo ha hecho desde el primer momento- su solidaridad y consideración con su familia. Así mismo, desde el primer momento ha estado en constante disposición y colaboración con las autoridades.

Como es normal en este tipo de situaciones, la Fiscalía General de la Nación, dentro desus competencias, dio inicio a una indagación preliminar sobre el accidente. Es relevante señalar que concluida la indagación y realizadas las diligencias necesarias, la Fiscalía ha dispuesto la realización de una audiencia de preclusión de la investigación en consideración a que el evento no es constitutivo de alguna infracción penal.