Papá de mujer asesinada por hombre en Unicentro, en Bogotá, reveló cómo se enteró del crimen: “Quedé en ‘shock’”

“Recibí una llamada de mi hermana en la que me dice que Érika estaba muerta. Mi esposa en ese momento pegó un grito y preguntó: ‘¿Cómo así que está muerta?’“, contó.

Tras esto, decidió llamar a Érika para verificar que lo que le habían dicho era verdad. Sin embargo, su shock fue tan grande que no logró ubicar el número de ella en su celular.

“Mi esposa me quitó el celular y ella marcó. Llamamos a Érika y contestó un compañero que nos dijo que estaba muerta y que Cristian la acababa de matar”, señaló.

“Él simplemente me dijo: ‘Este güevón qué fue lo que hizo’“, indicó.

“Ella me llamaba y me decía que no podía más con Cristian, que estaba muy cansada y que se quería separar”, expresó.