Unión Europea despliega misión de observación electoral en Colombia para elecciones de 2026

Desde la Cancillería de Colombia dieron a conocer que la Unión Europea ya inició el despliegue con su Misión de Observación Electoral (MOE UE) con el fin de poder acompañar las elecciones de Congreso y Presidencia de 2026, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

“40 observadores de largo plazo ya se encuentran en todo el territorio nacional para seguir las elecciones de Congreso y Presidencia de 2026. La Cancillería reafirmó su apoyo institucional para garantizar el pleno desarrollo de la misión europea”, detallaron desde el Gobierno nacional.

Se conoció que esta misión es liderada por el eurodiputado Esteban González Pons, vicepresidente del Parlamento Europeo, quien durante una rueda de prensa destacó la importancia de la transparencia electoral.

“Para la MOE es esencial que el sistema electoral garantice transparencia, que lo consignado en las mesas coincida con lo publicado, que las actas sean accesibles y que cualquier modificación del acta quede registrada”, agregó.

Asimismo, dieron a conocer que es necesario este acompañamiento en Colombia de la comunidad internacional.

Puestos de votación. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“La presencia de la misión responde a las gestiones adelantadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que en junio de 2025 transmitió a la Alta Representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, la importancia de contar con este acompañamiento internacional”, sostuvo.

Y es que el 18 de diciembre de 2025, la Cancillería, junto con la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, suscribió el Acuerdo Administrativo con la Delegación de la Unión Europea.

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, para las elecciones de Congreso en el exterior están habilitadas para votar 1.250.846 personas, distribuidas en 1.945 mesas para la jornada del 8 de marzo y 1.387 mesas entre el 2 y el 7 de marzo, en 253 puestos de votación ubicados en 67 países.

“El trabajo de la MOE UE se rige por los principios de independencia, imparcialidad y no injerencia, y abarca todos los aspectos del proceso electoral. El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró su compromiso de facilitar las labores de la Misión de Observación Electoral, garantizando las condiciones necesarias para el desarrollo de su mandato durante todo el proceso electoral de 2026”, precisa el comunicado.