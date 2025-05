Víctimas de la UNGRD exigen que la audiencia de medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González se haga de forma presencial

“Hubo un problema de conectividad en el día de hoy, 21 de mayo, audiencia de imputación, al punto que no se me permitió la conexión e incluso reiteradamente se me impidió y rechazó el ingreso, como lo informé en los correos electrónicos y evidencia fotográfica que como tal adjunté”, dijo el abogado Pablo Bustos mientras hizo la solicitud de la ausencia presencial.