Caso del director de cine Camilo Vega, en el que se le señalaba por malos manejos de dinero en sus producciones, fue archivado por la Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación archivó una investigación relacionada con denuncias presentadas contra el director de cine colombiano Camilo Andrés Vega, luego de concluir que no existían elementos suficientes para establecer la comisión de un delito.

La decisión se produjo tras el análisis de documentos, contratos y testimonios que habían sido aportados por las partes en medio de las controversias surgidas alrededor de la financiación de varios proyectos cinematográficos.

En septiembre de 2025, SEMANA publicó una investigación en la que se recogían las denuncias de varios inversionistas que aseguraban haber entregado recursos económicos para participar en producciones audiovisuales impulsadas por el director.

La Fiscalía tomó una decisión. Foto: Mariano Vimos

Según esos testimonios, los aportes estaban dirigidos a financiar películas y otros proyectos dentro de la industria cinematográfica, con la expectativa de recibir retornos económicos derivados de su eventual explotación comercial.

De acuerdo con los testimonios de ese momento, empresarios, médicos y otros inversionistas del mundo de la política aseguraron haber entregado sumas millonarias para participar en proyectos como la película El rey de la montaña y otras producciones en desarrollo.

Algunos denunciantes afirmaban que los acuerdos incluían supuestos retornos de hasta el 38 % en pocos meses, los cuales, según sus versiones, no se habrían materializado. Los reclamos se basaban en contratos, recibos de pago y comunicaciones que fueron puestos en conocimiento de las autoridades.

Mujer denuncia ser víctima de estafa y engaño al vender su carro por redes sociales, sin recibir el dinero

Estas inconformidades derivaron en denuncias que fueron conocidas por las autoridades, las cuales iniciaron actuaciones para determinar si existían irregularidades en la forma en que se obtuvieron los recursos para financiar los proyectos audiovisuales.

Durante ese proceso, el director sostuvo que los aportes correspondían a inversiones destinadas a producciones cinematográficas, una actividad que implica riesgos financieros propios del sector cultural y audiovisual.

De acuerdo con su versión, los resultados económicos de las películas dependen de múltiples factores, entre ellos su desempeño en taquilla, su distribución y la respuesta del público.

Documentos que hicieron parte del proceso en la Fiscalía General de la Nación. Foto: SEMANA

En septiembre del 2025, este medio se contactó con Camilo Vega para conocer su versión de los hechos, a lo que el director respondió que, como en la mayoría de los casos, este tipo de proyectos suele ser exitoso; sin embargo, “en este caso en particular, la película (El rey de la montaña), lamentablemente, no generó dividendos debido a su bajo rendimiento en salas de cine”.

Dijo Vega en ese momento que, a pesar de que el primer proyecto no produjo frutos y la inversión se perdió, decidió involucrar a los inversionistas en un nuevo proyecto de su autoría para intentar compensar esa pérdida: “Este nuevo proyecto ha buscado salida comercial en dos ocasiones con plataformas reconocidas; sin embargo, por la complejidad del tema, hasta ahora no ha sido posible concretar una venta”.

Alertan sobre nueva estafa que estaría utilizando ilícitamente el nombre de Prosperidad Social y el presidente Gustavo Petro

El cineasta reconoce las dificultades que ha tenido para cumplir sus obligaciones; también señaló que su compromiso sigue intacto: “En cuanto se logre la venta o monetización del proyecto, el propósito es devolver el valor aportado de manera íntegra y transparente”.

Frente a los proyectos involucrados en las supuestas inversiones, asegura que “la serie Pálpito no tiene absolutamente nada que ver con esta inversión ni con mis proyectos particulares. No participé en su financiación ni es una producción que me pertenezca en ningún aspecto”; sin embargo, los denunciantes aseguraron que usó la popularidad de ese proyecto para pedir el dinero.

Tras revisar los elementos disponibles dentro de la investigación, la Fiscalía concluyó que no había evidencia suficiente para establecer que se hubiera cometido una conducta penalmente reprochable. En consecuencia, el ente investigador decidió archivar el proceso.

La decisión judicial cierra las actuaciones relacionadas con este caso, que surgió a partir de las controversias entre algunos inversionistas y el director, en torno a la financiación y los resultados comerciales de producciones cinematográficas.