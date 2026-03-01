Bogotá

Cundinamarca vive el Gran Fondo Giro d’Italia 2026 con rutas exigentes, turismo y cultura en municipios cercanos a Bogotá

El giro hace su debut en Colombia y, a la par, impulsa el turismo y el comercio en la región.

Redacción Nación
1 de marzo de 2026, 1:41 p. m.
El Gran Fondo Giro d’Italia 2026 tiene lugar en Cundinamarca.
El Gran Fondo Giro d'Italia 2026 tiene lugar en Cundinamarca.

Para las personas que disfrutan de hacer deporte y quieren salir de la rutina este fin de semana, para disfrutar del clima y de los paisajes de Cundinamarca, la Alcaldía de Bogotá detalló que el departamento y municipios cercanos serán escenario para el Gran Fondo Giro d’Italia- Ride like a Pro 2026.

Cierres viales y rutas alternas por el Gran Fondo Giro d’Italia este domingo

Se trata de una competencia internacional que exalta el ciclismo, además de impulsar el turismo, la gastronomía y el comercio en la región.

El evento tiene lugar este domingo, 1 de marzo. El inicio y la llegada son en el Embalse de Tominé, ubicado entre los municipios de Guatavita y Sesquilé.

“La carrera contará con dos recorridos de 132 kilómetros y 84 kilómetros, atravesando los municipios de Sopó, Guatavita, Guasca, La Calera, Tocancipá, Gachancipá, Villapinzón, Sesquilé, Machetá, Tibirita, Chocontá y Manta, en un trazado que combina exigencia deportiva, paisajes, patrimonio cultural y tradición campesina”, amplió un comunicado de la Alcaldía.

“En el marco de las jornadas se podrán disfrutar de experiencias gastronómicas, artísticas y culturales alusivas a los municipios en donde pasará el Gran Fondo”, contó Luz Marina Chuquen, gerente de Indeportes Cundinamarca, de acuerdo con el informe distrital.

Nairo Quintana presentó a la nueva estrella del ciclismo colombiano: “Aprende muy rápido”

Durante el pasado viernes y sábado, se llevó a cabo la feria de entrega de kits a los concursantes, la cual tuvo lugar en la Plaza de la Paz, en la sede de la Gobernación de Cundinamarca.

Daniel Felipe Martínez en la prueba de contrarreloj del Campeonato Nacional de Ruta 2024.
Se anunciaron cierres viales para este domingo.

Para hacer más llamativo el evento para las personas, la Alcaldía puso el foco en activar el turismo: “El evento deportivo contará con más de 600 opciones de hospedaje distribuidas en 12 municipios, lo que permitirá a los asistentes y acompañantes disfrutar de la competencia sin perderse ningún detalle, y al mismo tiempo, aprovechar la amplia oferta turística, gastronómica y cultural que ofrece cada territorio”.

Esta misma competencia se ha realizado en Estados Unidos, China, Brasil, España y Ecuador, de acuerdo con las especificaciones del giro en su página oficial.

“Una experiencia que reúne el deporte, la cultura y el espíritu italiano en una gran fiesta ‘rosa’, donde podrás vivir, por primera vez en Colombia, la emoción de la carrera ciclística más icónica del mundo, el Giro d’Italia”, se lee en el sitio web del evento.

Para quienes no pudieron asistir, el giro será transmitido por las grandes cadenas de televisión del país.

