Estas son las localidades de Bogotá donde han disminuido los casos de hurto de celular durante el 2026

De acuerdo con la información de la Alcaldía de Bogotá, el índice de hurto de celulares ha reducido hasta un 15 % en lo corrido de este 2026, en comparación con las cifras de enero y la primera semana de febrero del 2025. Es decir, estas primeras semanas del año, las autoridades han recibido 564 denuncias menos por robo de celulares.

Cinco localidades concentran la mayor cantidad de robos de celulares en Bogotá

Entre enero y los primer días de febrero, se han registrado 3.069 casos de este delito, de los cuales 342 corresponden a recuperaciones, según las afirmaciones de la Alcaldía.

Al mismo tiempo, la Policía de Bogotá destaca que hay localidades donde ha disminuido de manera considerable el robo de celulares, frente a los datos recopilados en el 2024. Así las cosas, destacan que Rafael Uribe Uribe encabeza la lista de las zonas donde han mejorado los índices de hurto con una reducción del 25 %, lo que representa 298 casos menos comparado con los crímenes denunciados dos años atrás.

La policía logró miles de recuperaciones de celulares robados el año pasado. Foto: Getty Images

Le sigue San Cristóbal, donde el hurto ha disminuido un 18 %, es decir, 200 casos menos. En Tunjuelito se registraron 129 casos menos que en el 2024, lo que indica una reducción del 17 %. En la localidad de Antonio Nariño hubo 112 casos menos; y en La Candelaria se reportaron 49 casos menos que hace dos años.

La entidad policial del distrito también destacó que en el 2024 se recuperaron 3.743 celulares robados; en el 2025, 4.167; y en este año, 342 han sido entregados de nuevo a sus dueños luego de haber sido víctimas de hurto.

“Estos resultados reflejan el impacto de las actividades de prevención y control de los uniformados de la Policía de Bogotá“, asegura la Alcaldía en un comunicado publicado en su página web.

La policía ha fortalecido ruitas de acción ante este delito, según la Alcaldía. Foto: Getty Images

“Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la línea de emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen“, complementa.

Por otro lado, los sectores de la capital donde los índices de hurto son más altos son: Suba, donde durante el año pasado se registraron al menos 3.291 casos de este delito. En la lista le sigue Chapinero, con un balance de 3.158 casos; luego Engativá, con 2.820; Teusaquillo, con 2.530; y por último, Usaquén, que en el 2025 reportó 2.314 denuncias por hurto de celulares.