La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) ha establecido varios puntos alrededor de Bogotá para que las personas puedan botar residuos de gran tamaño, en lugar de dejarlos en medio de la vía pública, lo que puede acarrear multas que alcanzan hasta los 933.000 pesos.

Los Ecopuntos de Bogotá: conozca dónde puede botar los escombros y residuos voluminosos en la ciudad

Así las cosas, la entidad distrital anunció los ecopuntos que rotarán esta semana del 2 al 7 de marzo por varias localidades. Estos puntos son cajas estacionarias donde se pueden botar escombros, muebles viejos, colchones y tejas.

📢 Atención Suba: Este jueves 5 de marzo cambiamos el punto del Ecopunto.



Ahora nos encontramos en 📍 Carrera 136 # 130 A – Nogales, desde las 7:00 a.m.



Para este lunes, 2 de marzo, los ecopuntos estarán localizados en:

Barrios Unidos, en la calle 63 B # Carrera 36 A, en el barrio El Rosario, a partir de la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde, o hasta llenar la capacidad de la caja estacionaria.

En Bosa, en la calle 54 C Sur # 87 J, Parque Holanda, de 2 a 6 de la tarde.

En Engativá: Carrera 95 # 90 A, en el barrio Bachué, en horario de 7 a 11 de la mañana.

¿Qué son los Ecopuntos móviles en Bogotá y qué servicio prestan?

Kennedy: Calle 45 Sur # 77 Q - 21, en el Parque Jackeline, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde.

En la localidad de Suba, en la carrera 100 con calle 137 A, Trinitaria, desde las 7 de la mañana hasta mediodía. Habrá otro en la carrera 129 A con calle 142 C, Sabana de Tibabuyes, desde las 9 a. m. hasta las 2 p. m. Y un tercero en la carrera 52 A con calle 180 A, Nueva Zelandia, de 3 a 7 de la tarde.

En Tunjuelito: Calle 50 B Sur # 36 - 6, Parque Fátima, de 7 a 11 de la mañana.

las personas pueden botar muebles viejos, escombros, tejas, colchones y residuos de gran tamaño.

El martes, 3 de marzo:

Carrera 64 con calle 79, en el barrio Simón Bolívar, de la localidad de Barrios Unidos. Desde las 7 hasta las 11 de la mañana las personas se podrán acercar para botar sus grandes desechos.

En Kennedy: Carrera 81 D # 42 B Sur - 2, en la Parroquia de Nuestra Señora de Loreto, desde las 8 a. m. hasta la 1 p. m. Y otro en la calle 44 F # 72 B - 43, Parque Nuevas Delicias, de 2 a 6 de la tarde.

En la localidad de Mártires, en la Cl. 22 D # 18-48, en el Parque Urbanización Santa Fe III Sector, de 1 a 5 de la tarde.

En Suba: Carrera 92 con calle 128 B Bis A, Amberes, desde las 7 a. m. hasta mediodía. Habrá otro ecopunto en la carrera 96 A con calle 130 C Bis, Gloria Lara, de 9 a. m. a 2 p. m. Y otro en la carrera 58 con calle 175, Villa del Prado, de 3 a 7 de la noche.

Usme: Calle 97 B Sur con 14 C, Parque Monteblanco, de 7 a 11 de la mañana.

El miércoles, 4 de marzo, estas son las zonas de los ecopuntos:

Ciudad Bolívar: Calle 70 Bis sur 17c Bis a, La Conquista, de 2 a 6 de la tarde.

Engativá: Carrera 113 A Calle 63 F, Los Laureles, de 7 a 11 de la mañana.

En Kennedy: Transversal 68 J Bis con Calle 39 D Sur, Salón Comunal Nueva York, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde.

Suba: Calle 130 con carrera 102 A, Lagos de Suba, de 7 a. m. a 12 p. m. Habrá otro punto en la carrera 105 B # 129 D - 92, Aures II, de 9 a. m. a 2 p. m. Un tercero en la calle 129 C con carrera 88 C, El Laguito, de 3 a 7 de la noche. Y otro en la calle 140 a # 103 b, Poa – Bochalema, de 3 a 8 de la noche.

En Tunjuelito: Calle 62 Bis Sur # 16 C - 61, Parque Meissen, de 7 a 11 de la mañana. Y en la carrera 61B Sur 52B - 59, Parque Nuevo Muzú, de 2 a 6 de la tarde.