¿Qué son los Ecopuntos móviles en Bogotá y qué servicio prestan?

Este servicio está dirigido principalmente a pequeños generadores.

Danna Valeria Figueroa Rueda

5 de febrero de 2026, 9:01 p. m.
Los Ecopuntos móviles no permanecen de manera permanente en un solo lugar
En Bogotá, deshacerse de un colchón viejo, un mueble dañado o los escombros de una pequeña obra en casa no tiene por qué convertirse en un problema. Para ese tipo de residuos, que no son recogidos por los camiones de basura tradicionales, la ciudad cuenta con los llamados Ecopuntos móviles, una estrategia operada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), que funciona de manera gratuita y con programación itinerante en distintas localidades.

Los Ecopuntos móviles son espacios temporales habilitados para la disposición adecuada de residuos voluminosos y de residuos de construcción y demolición.

Se trata de grandes contenedores o cajas estacionarias que se instalan por jornadas específicas en puntos previamente definidos de la ciudad. Allí, cualquier ciudadano puede llevar ciertos residuos que, por su tamaño o características, no pueden dejarse en la bolsa de basura ni ser recogidos por las rutas domiciliarias.

Este servicio está dirigido principalmente a pequeños generadores, es decir, personas que realizan arreglos en sus viviendas, cambian muebles o necesitan deshacerse de objetos voluminosos que ya no utilizan. Se trata de una alternativa gratuita para la disposición de este tipo de residuos, que no son recogidos por las rutas domiciliarias.

De acuerdo con la UAESP, los Ecopuntos móviles reciben residuos de construcción y demolición, como escombros provenientes de obras menores, así como residuos voluminosos. En esta categoría se incluyen colchones, muebles, madera, tejas plásticas y otros objetos de gran tamaño que no hacen parte de la recolección convencional.

Los Ecopuntos móviles no reciben electrodomésticos. Este tipo de elementos no debe ser llevado a estos puntos, ya que no hace parte de los residuos aceptados dentro del servicio.

En cuanto a su funcionamiento, los Ecopuntos móviles no permanecen de manera permanente en un solo lugar. Su característica principal es la movilidad, ya que se instalan por jornadas programadas en distintos sectores de la ciudad. De acuerdo con la UAESP, estos puntos operan con intervalos definidos dentro de la programación oficial.

Los horarios de atención pueden variar según la ubicación y la jornada establecida. En algunos casos, el servicio se presta desde las 7:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, mientras que en otros inicia a partir de las 8:00 a. m.

Durante el año pasado, la estrategia de Ecopuntos móviles tuvo una expansión en la capital. Según los balances oficiales de la UAESP, ese año se habilitaron 211 Ecopuntos móviles, distribuidos en diferentes localidades de Bogotá. A lo largo del año se realizaron más de 2.270 jornadas de recolección, una cifra superior a la registrada en 2024, cuando se contabilizaron 1.332 jornadas.

Ese despliegue se tradujo en un volumen significativo de residuos gestionados. La UAESP reportó que, durante 2025, los Ecopuntos móviles permitieron recuperar 12.956 toneladas de residuos especiales. De acuerdo con la entidad, esta cifra representó un aumento de más del 70 % en comparación con los resultados de 2024.

