Los Ecopuntos de Bogotá: conozca dónde puede botar los escombros y residuos voluminosos en la ciudad

La Alcaldía de Bogotá anunció este miércoles, 11 de febrero, el lanzamiento de una iniciativa que tiene la finalidad de fortalecer la correcta disposición de residuos grandes, el cuidado del espacio público y la corresponsabilidad ciudadana, de acuerdo con la información distrital.

Se trata de EcoFest, que convierte los Ecopuntos, ubicados alrededor de la ciudad, “en espacios de encuentro comunitario, donde la ciudadanía y las entidades del Distrito se encuentran en el territorio para conocer experiencias pedagógicas y culturales“, asegura la administración local en un comunicado oficial.

Los Ecopuntos está ubicados en localidades como Antonio Nariño, Usme, Barrio Unidos y otros sectores de la ciudad. Estos están a la disposición comunitaria para facilitar la colocación de residuos masivos y voluminosos y evitar que sean botados en el espacio público.

En resumen, son contenedores que se ubican en diferentes zonas de la ciudad donde las personas pueden depositar sus muebles en mal estado, tejas, colchones y escombros.

“Esta estrategia busca transformar la relación de la ciudadanía con los residuos y con lo público, promoviendo cambios de comportamiento sostenibles y construyendo confianza entre la ciudadanía y el Distrito“, explica el informe.

El primer evento de EcoFest tuvo lugar este miércoles en el Parque La Felicidad, ubicado en la localidad de Fontibón, dando inicio a esta iniciativa que se seguirá llevado a cabo en diferentes punto de la capital.

“Bogotá es la casa de todos. Así como cuidamos nuestro hogar, cuidamos nuestros barrios y espacios comunes. EcoFest es una invitación a encontrarnos como ciudad y a asumir, de manera compartida, el cuidado del espacio público”, señaló Armando Ojeda, director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), de acuerdo con el comunicado.

El año pasado, “gracias a la estrategia de Ecopuntos móviles, Bogotá logró recolectar 13.057 toneladas de residuos voluminosos y de construcción, un 74 % más que en 2024, y cerró el año con 211 Ecopuntos activos“, informa la Alcaldía a través del informe de lanzamiento del programa.

“Para 2026, el Distrito continuará fortaleciendo esta estrategia, con mejoras operativas, mayor cobertura y acciones de pedagogía ciudadana que acompañen el uso adecuado de los Ecopuntos“, complementa la información.

Así las cosas, “EcoFest integra actividades culturales, acciones pedagógicas, operación en territorio y espacios de conversación comunitaria, reconociendo a niñas, niños, líderes locales, emprendedores y ciudadanía en general como actores fundamentales en la construcción de una Bogotá más limpia, corresponsable y sostenible“.