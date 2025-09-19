Fin de semana de Amor y Amistad: consulte las medidas de seguridad en varias localidades de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá anunció el despliegue de un amplio dispositivo de seguridad con motivo de la celebración de Amor y Amistad este fin de semana.

En total, 2.100 uniformados estarán presentes en las 19 localidades de la ciudad, como parte de la estrategia ‘Seguros, cercanos y presentes’, cuyo propósito es garantizar la convivencia ciudadana y prevenir hechos de violencia.

El plan, denominado ‘Seguridad, nuestro compromiso de Amor y Amistad’, contempla la participación de especialidades como Tránsito y Transporte, Infancia y Adolescencia, GAULA y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES).

A estos esfuerzos se sumarán patrullajes aéreos desde el helicóptero Halcón y sistemas no tripulados SIART, con el fin de cubrir zonas de alta afluencia, corredores viales y áreas de rumba.

Uno de los ejes principales será la prevención de riñas. Para ello, se dispusieron 64 patrullas anti-riñas integradas por policías especializados en mediación de conflictos y diálogo. Estas unidades estarán activas en bares, parques y establecimientos de consumo de licor, con controles enfocados en evitar hechos violentos relacionados con el consumo de alcohol y el porte de armas blancas.

El dispositivo también contará con el acompañamiento de entidades distritales, con acciones conjuntas en los puntos donde se espera mayor concentración de ciudadanos. Durante septiembre, la Policía Comunitaria adelantó 116 campañas preventivas dirigidas a sensibilizar sobre violencia de género, violencia intrafamiliar y lesiones personales.

La estrategia responde a los antecedentes registrados en 2024, cuando en la misma fecha se reportaron 10 homicidios, 67 casos de lesiones en riñas y más de 16.000 requerimientos policiales, principalmente en Suba, Kennedy y Engativá.

