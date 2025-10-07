Suscribirse

Guns N’ Roses: rutas de TransMilenio para el concierto de este martes 7 de octubre

El concierto se desarrollará ante la mirada de miles de personas.

7 de octubre de 2025, 11:33 p. m.
Conozca las rutas para el concierto del martes 7 de octubre. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Bogotá vivirá este martes, 7 de octubre, uno de los conciertos más esperados del año: la banda Guns N’ Roses se presentará en el escenario Vive Claro ante la mirada de más de 40.000 personas.

El concierto, que se mantuvo en entredicho hasta última hora, será una prueba más para el recinto, que ha causado diversas polémicas en los últimos años.

El próximo 7 de octubre, Bogotá vivirá una nueva noche legendaria cuando Axl Rose, Slash y Duff McKagan se tomen el escenario del Vive Claro Distrito Cultural, en un show que promete revivir la historia que comenzó en 1992 en El Campín y que continuó con dos fechas inolvidables en 2022
El próximo 7 de octubre, Bogotá vivirá una nueva noche legendaria cuando Axl Rose, Slash y Duff McKagan se tomen el escenario del Vive Claro Distrito Cultural, en un show que promete revivir la historia que comenzó en 1992 en El Campín y que continuó con dos fechas inolvidables en 2022 | Foto: A.P.I - Páramo Presenta

“TransMilenio sigue ofreciendo la mejor opción de movilidad para la llegada y salida de los grandes eventos de ciudad, esta vez para el concierto de Guns N’ Roses en el Vive Claro Distrito Cultural. Con esta alternativa demostramos que la ciudad cuenta con un transporte público eficiente y a precios justos”, manifestó Lucy Cucaita, Directora de Buses de TransMilenio.

TransMilenio anunció que, para facilitar el transporte de las personas que saldrán a altas horas de la noche, se dispondrá de una serie de rutas especiales.

Ruta Avenida Primero de Mayo

Esta ruta realizará recorridos por:

  • Avenida Calle 53 con carrera 65.
  • Centro Comercial Gran Estación.
  • Centro Comercial Salitre Plaza.
  • Tres Elefantes.
  • Centro Comercial Multiplaza.
  • Bavaria en la avenida Boyacá con calle Octava.
  • Avenida Primero de Mayo con avenida Boyacá.

Ruta Unicentro

Esta ruta realizará recorridos por:

  • Avenida Calle 53 con carrera 65.
  • Centro Comercial Metrópolis.
  • Cafam Floresta.
  • Centro Comercial Iserra 100.
  • Olímpica Calle 100.
  • Avenida carrera 15 con calle 1001.
  • Centro Comercial Unicentro.
  • Centro Comercial Bulevar Niza.
  • Avenida Suba con calle 106.

Ruta Séptimazo

Esta ruta realizará recorridos por:

  • Avenida Calle 53 con carrera 65.
  • Avenida Calle 53 con carrera 37.
  • Concejo de Bogotá.
  • Planetario de Bogotá.
  • Centro Comercial San Martín.
  • Universidad Javeriana.
  • Universidad de La Salle.
  • Carrera Séptima con calle 72 bis.
  • Carrera Séptima con calle 81.
  • Calle 94 con carrera 14.
Por otra parte, se contará con personal logístico en las estaciones para apoyar la circulación de los asistentes al evento.

Hay que señalar que, en las horas de la tarde, se presentaron cierres en la avenida El Dorado como parte de las manifestaciones que se llevaron a cabo en diversas partes de la ciudad.

Llena Tu Cabeza de Rock
Guns N' Roses "han creado himnos que en todo el planeta identifican, solo al escuchar las primeras notas del piano, el público, aunque no sean conocedores, identifican canciones como November Rain, o la introducción de la guitarra de Sweet Child on Mine. Son canciones tan bien hechas que no les pasa el tiempo, que difícilmente otra banda de rock logre igualar". | Foto: Cortesía

Por medio de las cuentas oficiales de las autoridades de tránsito se dio seguimiento a cada una de las concentraciones para dar pronta respuesta a las contingencias de la ciudad.

Se debe recordar que las personas deben respetar las reglas con las que cuenta la entidad para evitar sanciones o complicaciones con las autoridades de la ciudad o los organizadores del concierto.

