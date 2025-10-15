Suscribirse

Bogotá

Hallan cuerpo sin vida envuelto en bolsas negras en parque infantil de Bogotá: la Policía entregó detalles

El cuerpo sin vida habría durado varias horas en el lugar.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
15 de octubre de 2025, 3:50 p. m.
Cuerpo de mujer muerta con foco en mano
Imagen de referencia, no corresponde al caso en mención. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Consternación en el barrio Villa Colombia, localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, luego de que un cuerpo sin vida fuera hallado en un parque infantil.

Se trata del cuerpo sin vida de un hombre que había sido envuelto en unas bolsas negras que, al parecer, permanecieron durante varias horas en el lugar antes de que habitantes del sector dieran aviso a las autoridades.

“Se encontró una bolsa de basura ahí en el parque a donde van los niños. Pues nadie sabía que iba a ser una persona. Yo tengo una mascota y anoche la saqué, y se supone que eso está desde ayer ahí botado”, dijo una persona del sector a Citytv, quien prefirió reservar su identidad.

Óscar Chauta, comandante de la Estación de Policía de Bosa, se refirió al hallazgo de dicho cuerpo.

Contexto: Se conocen nuevos detalles del asesinato de niña de nueve años en Mosquera: hija del presunto agresor habría visto todo

Hallamos un cuerpo sin vida envuelto en una sábana. En estos momentos adelantamos las investigaciones con el Cuerpo Técnico de Investigación para esclarecer los hechos. Invitamos a la comunidad a denunciar cualquier situación que altere la tranquilidad y la convivencia ciudadana”, dijo el uniformado al medio citado anteriormente.

Al lugar arribaron unidades de criminalística para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo. Además, las autoridades judiciales revisan las cámaras de seguridad de la zona para establecer quién abandonó en dicho parque infantil el cuerpo sin vida.

Contexto: Mujer que supuestamente mató a tres de sus exparejas lloró cuando la capturaron: video se hizo viral

Vale recordar que, la semana pasada, también se presentó un atroz hecho en Bogotá, más exactamente en una vivienda del barrio Villa Luz, en la localidad de Engativá. Un hombre de 93 años fue asesinado, al parecer, a manos de su propio nieto.

El sujeto capturado en Engativá.
El presunto asesino de su abuelo. | Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

El mayor Fabián Blanco, comandante (e.) de la Estación de Policía Engativá, dijo que, en el momento en que uniformados adelantaban labores de patrullaje, fueron alertados sobre un hecho de sangre al interior de una vivienda.

“De manera inmediata, se trasladaron al lugar de los hechos [los policías] y previa autorización hallaron al interior de una habitación el cuerpo sin vida de un adulto mayor de 93 años, con varias heridas en su cabeza”, agregó el oficial de la Policía Nacional.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Estados Unidos pide a Hamás el desarme después de que se hizo público un video en el que ejecutaban civiles en Gaza

2. Cruda predicción de Mhoni Vidente sobre situación que azotará a país latino durante octubre; alertó sobre detalle: “Terrible”

3. Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, deberá seguir en la cárcel por el caso de corrupción en la UNGRD

4. Nuevo golpe al Pacto: CNE mantiene la decisión de no incluir a Colombia Humana y Progresistas en partido único

5. Tribunal de Buga revoca condena contra excontralora de Buenaventura Ana Betty Arboleda

LEER MENOS

Noticias relacionadas

AsesinatoCrimen

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.