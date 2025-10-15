Consternación en el barrio Villa Colombia, localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, luego de que un cuerpo sin vida fuera hallado en un parque infantil.

Se trata del cuerpo sin vida de un hombre que había sido envuelto en unas bolsas negras que, al parecer, permanecieron durante varias horas en el lugar antes de que habitantes del sector dieran aviso a las autoridades.

“Se encontró una bolsa de basura ahí en el parque a donde van los niños. Pues nadie sabía que iba a ser una persona. Yo tengo una mascota y anoche la saqué, y se supone que eso está desde ayer ahí botado”, dijo una persona del sector a Citytv, quien prefirió reservar su identidad.

Óscar Chauta, comandante de la Estación de Policía de Bosa, se refirió al hallazgo de dicho cuerpo.

“Hallamos un cuerpo sin vida envuelto en una sábana. En estos momentos adelantamos las investigaciones con el Cuerpo Técnico de Investigación para esclarecer los hechos. Invitamos a la comunidad a denunciar cualquier situación que altere la tranquilidad y la convivencia ciudadana”, dijo el uniformado al medio citado anteriormente.

Al lugar arribaron unidades de criminalística para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo. Además, las autoridades judiciales revisan las cámaras de seguridad de la zona para establecer quién abandonó en dicho parque infantil el cuerpo sin vida.

Vale recordar que, la semana pasada, también se presentó un atroz hecho en Bogotá, más exactamente en una vivienda del barrio Villa Luz, en la localidad de Engativá. Un hombre de 93 años fue asesinado, al parecer, a manos de su propio nieto.

El presunto asesino de su abuelo. | Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

El mayor Fabián Blanco, comandante (e.) de la Estación de Policía Engativá, dijo que, en el momento en que uniformados adelantaban labores de patrullaje, fueron alertados sobre un hecho de sangre al interior de una vivienda.