Hermano de una jugadora de la Selección Colombia fue capturado en Bogotá tras atacar a su pareja con un pico de botella

La Policía Metropolitana de Bogotá, a través de la Seccional de Investigación Criminal, capturó a un hombre de 34 años por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

El hecho, que fue conocido este 23 de enero, ocurrió en la localidad de Kennedy, donde la detención se llevó a cabo mediante orden judicial, luego de una investigación adelantada por las autoridades.

Según la información oficial, el proceso se originó a partir de un caso registrado el 7 de diciembre de 2025, cuando el hoy capturado habría agredido físicamente a quien sería su pareja sentimental.

De acuerdo con el reporte, el ataque se produjo con un elemento cortopunzante, tipo pico de botella, con el que le causó múltiples heridas.

El dictamen médico estableció que la víctima presentó cuatro lesiones en el pecho, dos en el brazo izquierdo y una en el brazo derecho. Debido a la gravedad de las heridas, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital de Kennedy, donde recibió atención médica inmediata en su momento.

Durante el avance de la investigación, la víctima también manifestó haber sido objeto de amenazas reiteradas contra su vida. Según su testimonio, el agresor expresaba de manera constante su intención de atentar contra su integridad personal, situación que fue incorporada al material probatorio del caso.

Este homicida estaba prófugo de la justicia y fue recapturado en Kennedy, luego de agredir a su pareja con el pico de una botella, dejándola gravemente herida.



En su historial criminal figuran antecedentes por hurto y fuga de presos e irá a la cárcel a responder por sus delitos.

En el procedimiento de captura, las autoridades establecieron además que al detenido le había sido revocada una medida de prisión domiciliaria que cumplía por el delito de homicidio. Por esta razón, figuraba en su contra una orden de captura vigente y se encontraba en condición de prófugo de la justicia.

Una fuente judicial reveló a SEMANA que el hombre capturado sería presuntamente hermano de la jugadora de la selección Colombia, Ivonne Chacón. Este dato hace parte de la información conocida dentro del proceso.

Adicionalmente, el detenido registra antecedentes judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por los delitos de fuga de presos y hurto. Tras finalizar las diligencias judiciales, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario y penitenciario.

La Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar de manera oportuna cualquier hecho que atente contra la convivencia y la seguridad, e informar situaciones delictivas a través de la línea 123.