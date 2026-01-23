Bogotá

Hermano de una jugadora de la Selección Colombia fue capturado en Bogotá tras atacar a su pareja con un pico de botella

El hombre tenía una orden de captura vigente tras la revocatoria de una medida de prisión domiciliaria.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

23 de enero de 2026, 3:45 p. m.
La detención se llevó a cabo mediante orden judicial.
La detención se llevó a cabo mediante orden judicial. Foto: Secretaría de Seguridad

La Policía Metropolitana de Bogotá, a través de la Seccional de Investigación Criminal, capturó a un hombre de 34 años por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

El hecho, que fue conocido este 23 de enero, ocurrió en la localidad de Kennedy, donde la detención se llevó a cabo mediante orden judicial, luego de una investigación adelantada por las autoridades.

Según la información oficial, el proceso se originó a partir de un caso registrado el 7 de diciembre de 2025, cuando el hoy capturado habría agredido físicamente a quien sería su pareja sentimental.

Una persona muerta y al menos 13 heridos deja fuerte explosión en el barrio Santa Fe en Bogotá; esto dijo Policía

De acuerdo con el reporte, el ataque se produjo con un elemento cortopunzante, tipo pico de botella, con el que le causó múltiples heridas.

Bogotá

Amenazas y atentados con granadas de fragmentación: así funciona el ‘modus operandi’ del multicrimen que opera en Bogotá

Bogotá

Una persona muerta y al menos 13 heridos deja fuerte explosión en el barrio Santa Fe en Bogotá; esto dijo Policía

Bogotá

Explosión en Los Mártires, Santa Fe: motociclistas habrían lanzado un artefacto que dejó 13 heridos y un muerto

Bogotá

Abogados de la familia de Neill Cubides pidieron esto tras el dictamen de Medicina Legal

Bogotá

Se acabó la espera: dan luz verde para la construcción del corredor de la séptima donde pasará el TransMilenio

Bogotá

Llegó a Bogotá el quinto tren del Metro: ya está en Bosa y entrará a pruebas antes de rodar por el viaducto

Bogotá

El San Juan de Dios y el Multicampus de Suba, los dos puntos clave del encuentro privado entre Petro y Galán: “En la diferencia podemos llegar a acuerdos”

Bogotá

Policía rescata a menor de 6 años encontrada sola en una vivienda de Bogotá; pedía ayuda y tenía hambre

Arcadia

La resistencia: varios artistas cancelan sus funciones en el Kennedy Center rebautizado por Trump

Noticias Estados Unidos

Trump en el Kennedy Center: ¿un homenaje o un abuso de poder?

El dictamen médico estableció que la víctima presentó cuatro lesiones en el pecho, dos en el brazo izquierdo y una en el brazo derecho. Debido a la gravedad de las heridas, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital de Kennedy, donde recibió atención médica inmediata en su momento.

Durante el avance de la investigación, la víctima también manifestó haber sido objeto de amenazas reiteradas contra su vida. Según su testimonio, el agresor expresaba de manera constante su intención de atentar contra su integridad personal, situación que fue incorporada al material probatorio del caso.

En el procedimiento de captura, las autoridades establecieron además que al detenido le había sido revocada una medida de prisión domiciliaria que cumplía por el delito de homicidio. Por esta razón, figuraba en su contra una orden de captura vigente y se encontraba en condición de prófugo de la justicia.

Una fuente judicial reveló a SEMANA que el hombre capturado sería presuntamente hermano de la jugadora de la selección Colombia, Ivonne Chacón. Este dato hace parte de la información conocida dentro del proceso.

Adicionalmente, el detenido registra antecedentes judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por los delitos de fuga de presos y hurto. Tras finalizar las diligencias judiciales, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario y penitenciario.

La Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar de manera oportuna cualquier hecho que atente contra la convivencia y la seguridad, e informar situaciones delictivas a través de la línea 123.

Más de Bogotá

La detención se llevó a cabo mediante orden judicial.

Hermano de una jugadora de la Selección Colombia fue capturado en Bogotá tras atacar a su pareja con un pico de botella

Explosión en la noche del 22 de enero en Bogotá.

Amenazas y atentados con granadas de fragmentación: así funciona el ‘modus operandi’ del multicrimen que opera en Bogotá

Explosión en la noche del 22 de enero en Bogotá.

Una persona muerta y al menos 13 heridos deja fuerte explosión en el barrio Santa Fe en Bogotá; esto dijo Policía

Los heridos fueron, en su mayoría, personas que trabajaban en la zona.

Explosión en Los Mártires, Santa Fe: motociclistas habrían lanzado un artefacto que dejó 13 heridos y un muerto

Neill Felipe Cubides Ariza era profesor de Comunicación Social.

Abogados de la familia de Neill Cubides pidieron esto tras el dictamen de Medicina Legal

El IDU tenía presupuestado abrir la licitación del corredor verde de la Séptima en este diciembre, pero se vio obligado a frenar la apertura del proceso. La administración distrital tendrá solo 12 meses para sacar adelante y adjudicar el tan prometido proyecto de movilidad.

Se acabó la espera: dan luz verde para la construcción del corredor de la séptima donde pasará el TransMilenio

El tercer tren del Metro de Bogotá también ingresó por Cartagena.

Llegó a Bogotá el quinto tren del Metro: ya está en Bosa y entrará a pruebas antes de rodar por el viaducto

Carlos Fernando Galán y Gustavo Petro.

El San Juan de Dios y el Multicampus de Suba, los dos puntos clave del encuentro privado entre Petro y Galán: “En la diferencia podemos llegar a acuerdos”

Brigadier General Giovanni Cristancho comandante de la Policía de Bogotá

En Bogotá, solo el 6 % de los capturados por algún delito queda tras las rejas: comandante de la MEBOG reveló preocupante panorama

Trancones pico y placa todo el dia Transmilenio Bogotá 27 de enero 2022 Foto Guillermo Torres / Semana

Horarios, rotación y restricciones: pico y placa en Bogotá este viernes, 23 de enero

Noticias Destacadas