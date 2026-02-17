Bogotá

Atención, Kennedy: el Distrito ofrece más de 2.000 cupos gratis en escuelas deportivas para niños y jóvenes de la localidad

Las jornadas se llevarán a cabo en más de 200 parques y escenarios deportivos.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

17 de febrero de 2026, 11:25 a. m.
La nueva oferta deportiva en Kennedy beneficiará a más de 2.000 jóvenes.
La nueva oferta deportiva en Kennedy beneficiará a más de 2.000 jóvenes. Foto: Getty Images

En Bogotá, la promoción de la actividad física y el deporte en las edades tempranas ha sido una estrategia para fomentar hábitos saludables, una mejor convivencia y el desarrollo social de la juventud. La práctica deportiva desde la infancia está respaldada por estudios internacionales que indican beneficios a la salud física, al bienestar emocional y al rendimiento académico.

En total, se habilitaron más de 2.000 cupos para que la población infantil y juvenil pueda participar en las Escuelas de Formación Deportiva, una estrategia que llega a las 12 Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) y que tendrá presencia en más de 200 instalaciones enfocadas a usos deportivos en la localidad.

Realizar ejercicios promueve la interacción de los jóvenes y le ayuda a desarrollar nuevas habilidades.
Realizar ejercicios promueve la interacción de los jóvenes y le ayuda a desarrollar nuevas habilidades. Foto: Suministrada a El País

¿Dónde puede inscribirse o inscribir a sus familiares?

Las jornadas de inscripción se desarrollan en distintos puntos estratégicos, tales como:

  • El Parque Timiza
  • Parque Cayetano Cañizares
  • Parque Gilma Jiménez
  • Parque Mundo Aventura
  • Polideportivo Castilla
  • Parque Bellavista Dindalito
  • La Junta de Acción Comunal Carvajal Osorio
  • La Biblioteca El Tintal
  • La Alcaldía Local de Kennedy

Están espaciados a lo largo de los más de 38 km2 del territorio, facilitando así el acceso de la comunidad en todas las latitudes.

