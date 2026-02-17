Atención, Kennedy: el Distrito ofrece más de 2.000 cupos gratis en escuelas deportivas para niños y jóvenes de la localidad

En Bogotá, la promoción de la actividad física y el deporte en las edades tempranas ha sido una estrategia para fomentar hábitos saludables, una mejor convivencia y el desarrollo social de la juventud. La práctica deportiva desde la infancia está respaldada por estudios internacionales que indican beneficios a la salud física, al bienestar emocional y al rendimiento académico.

En total, se habilitaron más de 2.000 cupos para que la población infantil y juvenil pueda participar en las Escuelas de Formación Deportiva, una estrategia que llega a las 12 Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) y que tendrá presencia en más de 200 instalaciones enfocadas a usos deportivos en la localidad.

Realizar ejercicios promueve la interacción de los jóvenes y le ayuda a desarrollar nuevas habilidades. Foto: Suministrada a El País

¿Dónde puede inscribirse o inscribir a sus familiares?

Las jornadas de inscripción se desarrollan en distintos puntos estratégicos, tales como:

El Parque Timiza

Parque Cayetano Cañizares

Parque Gilma Jiménez

Parque Mundo Aventura

Polideportivo Castilla

Parque Bellavista Dindalito

La Junta de Acción Comunal Carvajal Osorio

La Biblioteca El Tintal

La Alcaldía Local de Kennedy

Están espaciados a lo largo de los más de 38 km2 del territorio, facilitando así el acceso de la comunidad en todas las latitudes.

“Con estas escuelas deportivas seguimos apostándole a la formación integral de nuestros niños y jóvenes. El deporte es una herramienta clave para fortalecer valores, disciplina y convivencia, además de brindar oportunidades gratuitas cerca de sus hogares”, afirmó Javier Prieto, alcalde encargado de Kennedy.

¿En qué deportes podrán estar los niños y jóvenes?

La alcaldía local de Kennedy ofrece espacios para la práctica de múltiples disciplinas; en esta oferta, se destacan las siguientes:

La oferta deportiva de la localidad de Kennedy incluye más de 10 disciplinas, donde destaca el fútbol. Foto: Getty Images

Baloncesto

Ajedrez

Béisbol

Boxeo

Fútbol

Natación

Fútbol de salón

Patinaje

Taekwondo

Lucha Olímpica

Voleibol

Tenis de mesa

En años recientes, el Distrito ha ampliado la oferta de programas deportivos y recreativos como parte de la política pública de juventud y deporte, que se articula con entidades como la Secretaría de Recreación y Deportes y las Administraciones Locales para llegar a distintos territorios de la ciudad.

Estas iniciativas buscan reducir brechas en el acceso a espacios de formación deportiva y garantizar que más niños, niñas y adolescentes puedan acceder a prácticas guiadas con entrenadores especializados en sus zonas de residencia.

Para conocer la lista de parques que dispone la alcaldía local para la práctica deportiva, puede visitar el portal del IDRD: https://bit.ly/3OjwjMi