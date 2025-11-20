Identifican a hombre que presuntamente mató a amiga de su novia tras atropellarla en Bogotá: habla testigo

Una nueva tragedia se presentó en Bogotá y terminó con la muerte de una joven. Todo ocurrió el pasado martes, 18 de noviembre, al frente del centro comercial Bulevar Niza en Suba, norte de la capital.

La víctima fue identificada como Laura Fabiana León Peña, de tan solo 23 años de edad.

De acuerdo con lo que se ha conocido hasta el momento, la mujer murió después de ser arrollada, presuntamente de manera intencional, por un hombre que manejaba un Chevrolet Aveo gris. Al parecer, este sujeto sería novio de una amiga de la víctima.

Este fue el sitio en el que se presentó la tragedia. | Foto: City Tv

Poco a poco se han ido conociendo nuevos detalles del caso, que ha generado gran consternación en la ciudad de Bogotá. El Tiempo reveló la supuesta identidad del sujeto que iba manejando el carro, se trata de alguien que responde al nombre de Olvis David Valencia Cochero.

Después de supuestamente cometer el crimen, el presunto responsable huyó del sitio y en estos momentos está siendo buscado por las autoridades para que responda por lo que aparentemente hizo.

Según lo que se ha podido conocer, Laura se encontraba junto a otros amigos, incluyendo la novia del hombre, departiendo en un establecimiento comercial. Hacia las 10:40 p. m., el presunto agresor llegó al lugar y se habría presentado una discusión con su pareja.

Al parecer, en medio de esto, la víctima habría intentado intervenir y en un momento se paró al frente del vehículo. Fue allí cuando el conductor la arrolló, al parecer, de manera intencional.

Todavía hay muchas preguntas acerca de todo lo que rodea este caso. | Foto: City Tv

Un testigo habló con el diario de El Tiempo y contó que la “escena fue devastadora”, ya que nadie esperaba que el hombre tuviera esa reacción. “Amigos de la víctima lloraban desconsoladamente”, señaló.

Una vez el hombre emprendió la huida, las personas que estaban allí intentaron auxiliar a Laura y rápidamente dieron aviso a las autoridades. Sin embargo, han denunciado que hubo una gran demora por parte de los organismos de emergencia para atender la situación.

“La chica ya no tenía pulso ni respiración. Yo creo que murió inmediatamente después de que ese señor la atropelló. Las autoridades llegaron a los 40 minutos. La primera ambulancia llegó a la media hora y sin camilla; la segunda llegó a los 50 minutos”, manifestó.

El testigo dejó en claro que, al parecer, la respuesta por parte de las autoridades no fue la mejor en ese momento. “La pudieron haber matado 30 veces y no llegó nadie a auxiliarla”, sostuvo.

Todavía no se conoce con exactitud todos los detalles que hay detrás de esta tragedia, algunas personas han hablado de una pelea por celos y que esto desencadenó el hecho de violencia, pero nada ha sido confirmado de manera oficial.