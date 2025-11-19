Joven murió tras ser arrollada por un carro que, al parecer, manejaba el novio de una amiga: testigo contó lo que pasó en Bogotá

Lo que inicialmente era un plan de amigos para disfrutar del partido amistoso entre la Selección Colombia y Australia, terminó en tragedia, en Bogotá.

Este martes 18 de noviembre, un grupo de amigos llegó hasta un local comercial ubicado cerca al centro comercial Bulevar Niza, en Suba, norte de la capital. De acuerdo con algunos testigos, a eso de las 10:40 p. m., un hombre llegó al lugar en un vehículo y sostuvo una discusión con una mujer, al parecer su novia.

En medio de la pelea, aseguran que otra mujer, una joven de 19 años, trató de intervenir, pero fue arrollada por un vehículo que era conducido por el hombre que minutos antes había llegado al punto a provocar la riña.

Se trata de la amiga de la mujer, a quien su novio llegó a reclamarle porque estaba en el lugar compartiendo con unos amigos.

Sobre lo acontecido habló uno de los testigos. “Es el novio de una de las muchachas que estaba compartiendo, le hizo el reclamo como tal y le decía que por qué no compartía tiempo con él, que prefería los amigos, algo así. Entonces, se inició una discusión, luego a los golpes; los amigos de la muchacha, al ver esa situación, se le fueron al novio de la muchacha”, dijo en CityTV

Y agregó el testigo en el medio citado anteriormente : “El tipo se iba a ir, por lo cual, una de las amigas de la muchacha; se parqueó al frente del vehículo para no dejarlo ir. El muchacho decidió arrancar y arrollarla”.

Gravemente herida, a la mujer la trataron de auxiliar pero, debido a la gravedad de las lesiones, terminó muriendo en plena vía pública.

Posteriormente, al lugar arribaron unidades de criminalística para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y dar apertura a una investigación que permita establecer cómo ocurrió todo.