Este es el hombre capturado por el presunto asesinato de Harold Aroca en Bogotá. “Debe pagar la máxima pena”

Continúan las investigaciones por el asesinato de Harold Aroca, quien fue hallado sin vida cinco días después de que se reportara su desaparición en la ciudad de Bogotá el pasado 5 de agosto.

El lunes, 17 de noviembre, las autoridades reportaron la captura de Anderson Santiago Pedraza, como uno de los posibles implicados en el crimen del joven de 16 años.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció a través de su cuenta de X ante la captura de este sujeto y reveló a lo que posiblemente se enfrentaría por este homicidio.

“En desarrollo de actividades de vigilancia y control, uniformados del CAI Laches de Policía de Bogotá, capturaron a este criminal, que desde octubre tenía orden de captura por los delitos de homicidio, secuestro y tortura, y ahora tendrá que responder ante la justicia”, dijo el mandatario.

Así mismo, el alcalde pidió a las autoridades pertinentes que a este hombre le caiga todo el peso de la ley, quien ya se encuentra a disposición de un fiscal para que inicien las audiencias en su contra.

“Este hombre debe pagar la máxima pena por el asesinato de Harold Aroca, quien tenía apenas 16 años cuando desapareció en Los Laches en el mes de agosto”, detalló Galán.

En días pasados se había viralizado en redes sociales un video en el que se ve a Aroca poco antes de ser asesinado. Las imágenes fueron investigadas detalladamente por las autoridades para dar con los presuntos responsables.

En el video se pudo apreciar al menor rodeado por varios hombres; uno de ellos lo tenía sujetado por la espalda. Al parecer, el cadáver presentaba señales de tortura e impactos de bala.