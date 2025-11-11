Inusual cambio de clima en Bogotá: esto se espera para el miércoles 12 de noviembre

Bogotá podrá vivir un contraste claro este miércoles 12 de noviembre: la madrugada y la mañana serán, en general, secas y con hielo parcialmente nublado, pero en la tarde se esperan lluvias que podrían intensificarse en sectores del norte y el occidente de la ciudad, según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger).

Se espera que en la noche y las primeras horas del miércoles comiencen con predominio de tiempo seco y nubosidad parcial. Para la madrugada se calcula una temperatura mínima cercana a 11 °C, por lo que las primeras horas del día podrán permanecer frescas. La sensación térmica por la mañana seguirá siendo templada, sin precipitación generalizada.

El panorama cambia al avanzar la jornada: durante la tarde se espera un incremento de la nubosidad —entre cielo mayormente nublado y parcialmente nublado— y la aparición de lluvias en amplios sectores de la capital.

Los sectores donde el Idiger estima mayor intensidad de precipitación son las localidades del norte y el occidente: Usaquén, Suba, Chapinero, Barrios Unidos, Engativá, Fontibón, Kennedy y Bosa. En esos puntos, las lluvias podrían ser más persistentes que en el resto de la ciudad.

La temperatura máxima estimada por la entidad para Bogotá el miércoles es de 21 °C. Esto dibuja una jornada con amplitud moderada, en la que la variación durante el día aconseja vestirse por capas si se sale temprano y prever la posibilidad de lluvia por la tarde.

Para confirmar si llueve en un punto específico de la ciudad, se recomienda — con la Alcaldía de Bogotá— usar la herramienta Mapas Bogotá, que ofrece un mapa de lluvias con actualización en tiempo real.

¿Qué significa esto para la rutina de quienes viven o trabajan en la ciudad?

De acuerdo con el propio reporte, las mañanas serán, en general, más favorables para actividades al aire libre: predominio de tiempo seco y nubosidad parcial.

En la tarde es razonable esperar interrupciones por lluvias, especialmente en las localidades señaladas, por eso conviene prever traslados con tiempo adicional si los destinos por lo que se va a transitar están en el norte y occidente de Bogotá.