‘Dido & Aeneas’, el clásico barroco que se reinventa y llega a Bogotá

La ópera barroca ‘Dido & Aeneas’, del compositor inglés Henry Purcell, revive en una reinterpretación contemporánea que exalta su belleza y dramatismo.

12 de noviembre de 2025, 1:56 a. m.