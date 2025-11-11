Suscribirse

‘Dido & Aeneas’, el clásico barroco que se reinventa y llega a Bogotá

La ópera barroca ‘Dido & Aeneas’, del compositor inglés Henry Purcell, revive en una reinterpretación contemporánea que exalta su belleza y dramatismo.

Redacción Cultura
12 de noviembre de 2025, 1:56 a. m.
Tenor Andrés Gómez, en concierto de la camerata barroca de Bogotá, en el Teatro El Ensueño.
Tenor Andrés Gómez, en concierto de la camerata barroca de Bogotá, en el Teatro El Ensueño. | Foto: Fernanda Porras @ferporrasn

Dido & Aeneas narra la historia de amor entre Dido, reina de Cartago, y el héroe troyano Eneas, marcada por la pasión y la tragedia tras su abandono.

Considerada una de las óperas más importantes del periodo barroco y la primera gran ópera nacional inglesa, el Ensamble Continuo la presenta en Bogotá con una mirada latinoamericana, fusionando música, danza, mapping escenográfico y la fuerza escénica de un elenco conformado por más de 39 artistas entre músicos, solistas, coro y bailarines.

Las funciones se llevarán a cabo los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2025 en Cromátika Studio (Carrera 25 No. 49-18, Bogotá), gracias al estímulo Orquestas Vivas del Ministerio de Cultura, que apoya a las orquestas profesionales emergentes del país.

Contexto: Megadeth, una noche no fue suficiente para despedir a Bogotá: confirmada segunda fecha en el Movistar

Orquestas Vivas 2025 impulsa proyectos orquestales de alto impacto que fortalecen el ecosistema musical en Colombia. La iniciativa busca promover oportunidades laborales dignas en el sector, llevar la música sinfónica a más territorios como parte de la formación artística integral y consolidar un tejido orquestal que potencie la visibilidad y el alcance de las agrupaciones sinfónicas en todo el país.

Bajo la dirección general de Natalia García, dramaturgia del maestro Edilberto Fonseca y dirección orquestal de Thibault Back de Surany, esta puesta en escena invita a repensar la ópera desde el presente, explorando temas como el poder, el patriarcado y la vulnerabilidad social a través de un lenguaje visual y musical interdisciplinario.

“Esta es una apuesta por descentralizar las músicas europeas y traerlas a los contextos latinoamericanos”, comenta Natalia García, directora general del Ensamble Continuo.

