Nación

Joven salió de su casa hacia la universidad y apareció muerto en Gachancipá: su mamá habló y contó lo que le dijo

La mamá del adolescente relató lo último que le dijo antes de que se le perdiera el rastro.

Redacción Nación
17 de febrero de 2026, 7:57 a. m.
Este fue el joven hallado muerto en extrañas circunstancias.
Este fue el joven hallado muerto en extrañas circunstancias. Foto: Noticias Caracol

Cristian Martín Martín, un joven de 16 años, apareció muerto después de salir de su casa rumbo a la Universidad El Bosque, por lo que su familia exige respuestas para saber qué fue lo que pasó.

De acuerdo con la mamá, su hijo salió de su casa hacia las 4:40 de la mañana, tal y como lo había hecho en los últimos días después de ganarse una beca para estar en la mencionada institución educativa.

La mamá del joven exige justicia para que se sepa qué fue lo que le pasó.
La mamá del joven exige justicia para que se sepa qué fue lo que le pasó. Foto: Noticias Caracol

“Él se despidió de mí, me dijo: ‘Mami, nos vemos en la noche’. Iba a la universidad, como lo hacía todos los días de costumbre”, contó la mujer en diálogo con el ‘Ojo de la noche’.

En ese momento, el adolescente le comentó que lo más probable era que no fuera a almorzar, sino que se verían un poco más tarde.

Con el paso de las horas, la preocupación de la mujer fue creciendo después de que le escribiera al celular y su hijo no le respondiera, pese a que le entraban los mensajes con normalidad. Además, el tiempo transcurría y no llegaba a la casa; no se tenía ninguna noticia de él.

Hacia las 6 de la tarde, después de llamarlo nuevamente y no recibir ninguna señal, la familia decidió avisarles a las autoridades y comentarles lo que había pasado. El celular de Cristian seguía encendido, lo que permitió rastrear su paradero: Gachancipá, en Cundinamarca.

Los familiares del joven y la policía fueron hasta el cerro para buscarlo; allí encontraron su cuerpo sin vida hacia la 1 de la mañana. El estudiante estaba muerto y su cadáver permanecía en medio de la vegetación.

El caso se volvió más extraño después de que, en medio de la búsqueda y la desesperación, los allegados a Cristian recibieron una llamada en la que les exigían dinero para dejarlo libre.

Mujer denuncia agresión en sede de Alkosto en Bogotá: “Me arrebata el celular y procede a golpearme”

Por el momento, no se sabe con exactitud lo que pasó con el joven; las autoridades ya se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer qué fue lo que ocurrió en este hecho.

A su vez, la familia de la víctima ha hecho un duro llamado para que las pesquisas avancen y se conozca cómo fueron las últimas horas de vida del joven.

“Yo sí quiero llegar hasta las últimas consecuencias para que pague el que le hizo esto a mi hijo. No me importa, me llegue el agua hasta donde me llegue. Ojalá que el que lo hizo me escuche, me vea y sienta que lo que hizo está mal, me mató mi corazón en vida”, comentó la mamá.

