Papá de Cristian Martín dio detalle clave en la muerte del estudiante de la Universidad El Bosque en Gachancipá: “Hay manos criminales”

Continúa la investigación por la extraña muerte de Cristian Esneider Martín Martín, un joven de 16 años, tras salir de su casa rumbo a la Universidad El Bosque.

El universitario apareció sin vida en zona boscosa del municipio de Gachancipá, en el departamento de Cundinamarca, el pasado 16 de febrero en horas de la tarde.

Se conoce extraño detalle de la forma en la que encontraron el cuerpo de Cristian Martín: hay pista clave

Tras pasar varios días de su muerte, Augusto Martín, padre del joven, reveló un detalle clave que podría ser de vital importancia para conocer con exactitud lo que pasó con su hijo, en el que mencionó que él no conocía dicho municipio.

“Él no la conocía. Nosotros nunca vinimos por acá, nunca conocíamos nada. ¿Por qué va a conocer la montaña que hay ahí? La verdad, es algo muy ilógico que él viniera por acá”, se refirió el hombre en entrevista con Blu Radio.

Este fue el joven hallado muerto en extrañas circunstancias. Foto: Noticias Caracol

Posteriormente, el padre se refirió a lo que podría haber pasado con el universitario mientras esperan los resultados forenses que detallen las causas de su muerte.

“Esperemos la investigación del Cuerpo de Medicina Legal, a ver qué resultados arroja. En esto hay manos criminales”, puntualizó en el mencionado medio.

De acuerdo con la madre de este joven, su hijo salió de su casa hacia las 4:40 de la mañana, tal y como lo había hecho en los últimos días después de ganarse una beca para estar en la mencionada institución educativa.

“Él se despidió de mí, me dijo: ‘Mami, nos vemos en la noche’. Iba a la universidad, como lo hacía todos los días de costumbre”, contó la mujer en diálogo con el programa ‘Ojo de la noche’ de Noticias Caracol.

Con el paso de las horas, la preocupación de la mujer fue creciendo después de que le escribiera al celular y su hijo no le respondiera, pese a que le entraban los mensajes con normalidad.

Hacia las 6 de la tarde, después de llamarlo nuevamente y no recibir ninguna señal, la familia decidió avisarles a las autoridades y comentarles lo que había pasado. El celular de Cristian seguía encendido, lo que permitió rastrear su paradero en Gachancipá y confirmarse el trágico suceso.