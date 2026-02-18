Nación

Se conoce extraño detalle de la forma en la que encontraron el cuerpo de Cristian Martín: hay pista clave

Las autoridades se encuentran investigando lo sucedido, pero hay un detalle que ha llamado mucho la atención.

Redacción Nación
18 de febrero de 2026, 9:47 a. m.
Su familia lamenta el fallecimiento del menor Cristian Martín. Foto: Noticias Caracol

Sigue siendo un verdadero misterio lo que pasó con Cristian Martín, el joven de 16 años que salió de su casa rumbo a la Universidad El Bosque y nunca más volvió; horas después apareció muerto en Gachancipá, Cundinamarca.

Poco a poco, desde el hallazgo, se han ido conociendo nuevos detalles que aumentan las preguntas sobre qué le ocurrió al adolescente, quien se encontraba estudiando en la mencionada institución gracias a una beca.

Este fue el joven hallado muerto en extrañas circunstancias. Foto: Noticias Caracol

Hay un detalle muy llamativo y escalofriante que está relacionado con la forma en la que fue hallado el cadáver. De acuerdo con el diario El Tiempo, el cuerpo estaba suspendido de la rama de un árbol.

Esta situación está siendo investigada de forma puntual por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Policía, ya que hay muchos interrogantes sobre cómo Cristian terminó allí.

