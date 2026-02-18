Se conoce extraño detalle de la forma en la que encontraron el cuerpo de Cristian Martín: hay pista clave

Sigue siendo un verdadero misterio lo que pasó con Cristian Martín, el joven de 16 años que salió de su casa rumbo a la Universidad El Bosque y nunca más volvió; horas después apareció muerto en Gachancipá, Cundinamarca.

Poco a poco, desde el hallazgo, se han ido conociendo nuevos detalles que aumentan las preguntas sobre qué le ocurrió al adolescente, quien se encontraba estudiando en la mencionada institución gracias a una beca.

Hay un detalle muy llamativo y escalofriante que está relacionado con la forma en la que fue hallado el cadáver. De acuerdo con el diario El Tiempo, el cuerpo estaba suspendido de la rama de un árbol.

Esta situación está siendo investigada de forma puntual por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Policía, ya que hay muchos interrogantes sobre cómo Cristian terminó allí.

De acuerdo con la información de las autoridades, la familia del joven se acercó para contar que había salido de su casa hacia las 4:40 de la mañana y no había llegado, además de que no se tenía ninguna señal de él.

Afortunadamente, el celular del estudiante todavía estaba funcionando y fue gracias a este que lograron tener alguna pista: la ubicación del móvil daba en zona rural del Gachancipá.

A altas horas de la noche, uniformados de la Policía y familiares de Cristian, dentro de los que estaba el papá, fueron a buscarlo hasta este sitio y fue entonces cuando hallaron el cadáver en la rama del árbol hacia la 1:15 de la madrugada.

Según el medio mencionado, la Seccional Cundinamarca de la Fiscalía abrió una noticia criminal y está desarrollando los actos urgentes para intentar determinar qué fue lo que ocurrió.

Hasta el momento, se desconoce por completo la causa de muerte del adolescente, por lo que se espera que en las próximas horas Medicina Legal entregue un informe y confirme esta información.

Por su parte, la familia de Cristian ha exigido justicia para que todo sea esclarecido y se capture a quienes estarían involucrados en el crimen del estudiante de la Universidad El Bosque.