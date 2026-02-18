Hallan cuerpo sin vida de veterinario que desapareció en inundaciones en Montería

Las emergencias en el departamento de Córdoba no han cesado. Este miércoles, 18 de febrero, se conoció que equipos de la Armada Nacional en Montería, Córdoba, encontraron el cuerpo sin vida del veterinario Luis Eduardo Rivero Oviedo, que desapareció en las inundaciones el pasado sábado, 14 de febrero.

De acuerdo con la información que se había conocido, el hombre de 38 años había sido arrastrado por la corriente en el municipio de Canalete, cuando estaba realizando labores humanitarias en medio de esta tragedia que sacude a esta zona del Caribe colombiano.

El cuerpo sin vida fue trasladado hasta las dependencias de Medicina Legal en Montería con el fin de realizar la respectiva necropsia. Desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres precisaron que son más de 182.000 personas afectadas y son más de 1.100 viviendas destruidas por las graves inundaciones.

Emildo Ramos camina entre lo que alguna vez fue su tierra en los baldíos de Berlín. No hay rastro de la parcela que le había sido asignada por la Agencia Nacional de Tierras. Habla con la voz quebrada y los ojos fijos en el agua. Dice que no le quedó nada. Solo la ropa que lleva puesta.

SEMANA llegó hasta esta zona del país para conocer de primera mano el panorama que viven cientos de familias. Foto: SEMANA

“En este momento somos varias familias campesinas afectadas de los baldíos de Berlín. La Agencia Nacional de Tierras nos había asignado esos terrenos, donde vivíamos muchas familias, y a raíz de esta inundación, de esta creciente, lo perdimos absolutamente todo”, relata. No alcanzó a salvar enseres ni animales. Cuando recibió el aviso, el agua ya le llegaba a la cintura.

En esta zona, las autoridades prohibieron el ingreso durante los momentos más críticos por el riesgo a que las comunidades murieran ahogadas. El caudal no dio tregua. “La verdad, no me dio tiempo de sacar los enseres. En el momento de la inundación yo me encontraba laborando y, cuando me avisaron, el agua ya me daba a la cintura”, insiste.