Regiones

Hallan cuerpo sin vida de veterinario que desapareció en inundaciones en Montería

Estaba desaparecido desde el 14 de febrero.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

18 de febrero de 2026, 9:24 a. m.
Inundaciones en Montería, Córdoba.
Inundaciones en Montería, Córdoba. Foto: GABRIEL SALAZAR / SEMANA

Las emergencias en el departamento de Córdoba no han cesado. Este miércoles, 18 de febrero, se conoció que equipos de la Armada Nacional en Montería, Córdoba, encontraron el cuerpo sin vida del veterinario Luis Eduardo Rivero Oviedo, que desapareció en las inundaciones el pasado sábado, 14 de febrero.

De acuerdo con la información que se había conocido, el hombre de 38 años había sido arrastrado por la corriente en el municipio de Canalete, cuando estaba realizando labores humanitarias en medio de esta tragedia que sacude a esta zona del Caribe colombiano.

¿Por qué Córdoba fue el departamento más afectado por las lluvias? Directora del Ideam responde

El cuerpo sin vida fue trasladado hasta las dependencias de Medicina Legal en Montería con el fin de realizar la respectiva necropsia. Desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres precisaron que son más de 182.000 personas afectadas y son más de 1.100 viviendas destruidas por las graves inundaciones.

Emildo Ramos camina entre lo que alguna vez fue su tierra en los baldíos de Berlín. No hay rastro de la parcela que le había sido asignada por la Agencia Nacional de Tierras. Habla con la voz quebrada y los ojos fijos en el agua. Dice que no le quedó nada. Solo la ropa que lleva puesta.

Bogotá

Papá de Cristian Martín dio detalle clave en la muerte del estudiante de la Universidad El Bosque en Gachancipá: “Hay manos criminales”

Nación

“Hace campaña”: Salud Hernández-Mora revela la presión armada del ELN en Arauca para las próximas elecciones

Empresas

¿Están desapareciendo las tiendas de barrio? Estudio muestra datos reveladores

Bogotá

Riña por una gorra en Bogotá dejó un herido y varios capturados: La Policía entregó detalles

Medellín

Dónde puedo solicitar la tarjeta Cívica del Metro de Medellín: estos son los puntos y precios

Nación

El aterrador hallazgo del Ejército y la Policía en el Meta: había 190 granadas listas para ser lanzadas desde drones

Nación

Consejo de Estado negó la “muerte política” del congresista David Racero por el caso fruver

Vehículos

¿Cuáles fueron las razones de las protestas y bloqueos en la autopista Sur por parte de conductores de Soacha?

Nación

Concejo de Montería negó traslado presupuestal propuesto por el alcalde Hugo Kerguelén para atender emergencia por inundaciones

Nación

Ideam advierte posibles aumentos en los niveles del río Sinú que pondrían en riesgo el embalse de Urrá por persistencia de las lluvias

SEMANA llegó hasta esta zona del país para conocer de primera mano el panorama que viven cientos de familias.
SEMANA llegó hasta esta zona del país para conocer de primera mano el panorama que viven cientos de familias. Foto: SEMANA
SEMANA llegó al centro de las inundaciones en Córdoba y estos son los rostros de una tragedia invernal: “Lo perdimos todo”

“En este momento somos varias familias campesinas afectadas de los baldíos de Berlín. La Agencia Nacional de Tierras nos había asignado esos terrenos, donde vivíamos muchas familias, y a raíz de esta inundación, de esta creciente, lo perdimos absolutamente todo”, relata. No alcanzó a salvar enseres ni animales. Cuando recibió el aviso, el agua ya le llegaba a la cintura.

En esta zona, las autoridades prohibieron el ingreso durante los momentos más críticos por el riesgo a que las comunidades murieran ahogadas. El caudal no dio tregua. “La verdad, no me dio tiempo de sacar los enseres. En el momento de la inundación yo me encontraba laborando y, cuando me avisaron, el agua ya me daba a la cintura”, insiste.

Más de Nación

Crimen del universitario Cristian Esneider Martín Martín.

Papá de Cristian Martín dio detalle clave en la muerte del estudiante de la Universidad El Bosque en Gachancipá: “Hay manos criminales”

Periodista Salud Hernández-Mora y un guerrillero del ELN.

“Hace campaña”: Salud Hernández-Mora revela la presión armada del ELN en Arauca para las próximas elecciones

Tienda de barrio.

¿Están desapareciendo las tiendas de barrio? Estudio muestra datos reveladores

Riña en Suba

Riña por una gorra en Bogotá dejó un herido y varios capturados: La Policía entregó detalles

x

Dónde puedo solicitar la tarjeta Cívica del Metro de Medellín: estos son los puntos y precios

Granadas encontradas por la Policía y el Ejército en el Meta.

El aterrador hallazgo del Ejército y la Policía en el Meta: había 190 granadas listas para ser lanzadas desde drones

Asobancaria 2024

Consejo de Estado negó la “muerte política” del congresista David Racero por el caso fruver

Bloqueos en Transmilenio por asesinato de Agustín González.

¿Cuáles fueron las razones de las protestas y bloqueos en la autopista Sur por parte de conductores de Soacha?

Líos Administradores

Así puede pedir la reconexión del agua y la luz en Bogotá: datos que hay que tener en cuenta

Técnicos de EPM realizan labores de mantenimiento en la red eléctrica de Medellín, ocasionando cortes temporales del servicio en algunos sectores.

Cortes de luz en Medellín este 19 de febrero: horarios y sectores del mantenimiento de EPM

Noticias Destacadas