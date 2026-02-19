Revelan lo que encontraron junto a Cristian Martín, estudiante hallado muerto tras salir de su casa: “Se nos hace extraño”

Se han conocido nuevos detalles sobre el caso de Cristian Martín Martín, el joven de 16 años que salió de su casa hacia la universidad, en Bogotá, y apareció muerto en zona boscosa de la vereda San Bartolomé, en Gachancipá, Cundinamarca.

Han pasado muchas horas desde el hallazgo del cuerpo, que estaba suspendido de la rama de un árbol, pero todavía hay muchas preguntas, las cuales aumentan con los detalles que poco a poco han salido a la luz.

Crimen del universitario Cristian Esneider Martín Martín. Foto: Dade / API

Alfonso López, alcalde de Gachancipá, habló en Noticias RCN acerca del caso y se mostró sorprendido por lo que encontraron en el sitio. De acuerdo con el mandatario, no se hallaron signos de violencia en el cuerpo del adolescente.

“La policía no encontró rastros de maltrato, de rasguños, de cosas de esas, absolutamente nada”, informó.

Este hecho ha dejado muchos más interrogantes acerca de lo que pasó con Cristian y la forma en la que perdió la vida, por lo que se espera que en los próximos días se conozcan los análisis de Medicina Legal para confirmar la causa de muerte.

Papá de Cristian Martín dio detalle clave en la muerte del estudiante de la Universidad El Bosque en Gachancipá: “Hay manos criminales”

Las autoridades, en medio de las investigaciones, intentan establecer si la víctima arribó al mencionado municipio de manera solitaria o, por el contrario, alguien lo acompañó.

“Estamos buscando a través de las cámaras que pronto determine si llegó con alguien o llegó solo. Estamos buscando por todo el sistema de cámaras que tenemos en el municipio”, comentó López.

Cristian Martín y su familia. Foto: Noticias Caracol

Otro de los aspectos que más llamó la atención, según dijo el alcalde, fue que en la zona donde fue hallado el cadáver también se encontraban las pertenencias del joven, lo que descartaría que pudiese tratarse de un posible robo.

“Lo que sí se nos hace extraño es que tenía su computador, su celular, su plata, su maleta..., todo lo tenía al lado de él cuando lo encontraron suspendido en un árbol”, explicó.

Se conoce extraño detalle de la forma en la que encontraron el cuerpo de Cristian Martín: hay pista clave

El mandatario también sostuvo que hay un gran interrogante del motivo por el que el estudiante llegó hasta Gachancipá. “No sé si era que tenía algún familiar, habría que investigarlo con la familia”, dijo.

No obstante, Augusto Martín, papá del joven, aseguró que él no conocía en lo absoluto el municipio, pues nunca habían estado allí. Por lo mismo, calificó como algo “ilógico” que hubiera ido solo hasta esta zona.

En ese sentido, el progenitor dejó en claro que su familia no tiene ninguna duda de que la muerte de Cristian fue un crimen, por lo que les ha hecho un llamado a las autoridades para que esclarezcan en su totalidad lo ocurrido.

Por el momento, las investigaciones se encuentran en marcha, pero hasta ahora hay más preguntas que respuestas.