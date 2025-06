La alerta de un concejal por “grave” panorama de las basuras en Bogotá: riesgo sanitario y de orden público

La resolución CRA 1013 de 2025 determinó que los argumentos presentados por la Uaesp para sustentar la necesidad de las ASE no fueron verificados. Según el organismo regulador, “la Uaesp no logró justificar técnicamente la necesidad de las ASE. El modelo financiero presentado tenía errores e inconsistencias, no se demostraron beneficios para los usuarios, y se pretendía incluir costos en la tarifa que no correspondían”.