Marchas este jueves 19 de febrero: confirman los puntos de concentración de la gran manifestación en Colombia

Las jornadas de manifestaciones en Colombia comprometen las calles más importantes de las ciudades principales del país. El presidente de la República convocó a marchas con el fin de apoyar el aumento del salario mínimo del 23,7 %.

Movilizaciones este miércoles 28 de enero en Bogotá por el salario mínimo vital: horarios y puntos de concentración

Desde las 8:00 a. m. las plazas centrales de las ciudades capitales estarán enmarcadas por las protestas en contra de la suspensión del decreto.

El Gobierno nacional expresó: “Proteger el salario vital es fundamental porque representa una conquista histórica de las trabajadoras y trabajadores que, con su esfuerzo diario, sostienen a Colombia”.

Estas protestas se convocaron luego de que, el viernes pasado, el Consejo de Estado anunciara la suspensión del decreto que establecía el aumento del salario mínimo en 2026, anunciado por el Gobierno Nacional en los últimos días de diciembre de 2025. La administración de Petro tiene hasta este jueves para sustentar técnicamente su decisión.

El mandatario declaró este domingo: “Razones técnicas, económicas y constitucionales tenemos de sobra. La sentencia de la Corte Constitucional es de obligatorio cumplimiento. Prevalece en los criterios para determinar el salario mínimo, según el criterio ordenado desde 1991 de salario móvil y vital”, por lo que se espera que en este día de protestas se pronuncie el presidente con las cifras que respalden su decisión.

Horarios y puntos de concentración en las diferentes ciudades

En Bogotá

Plaza de Bolivar

4:00 p. m.

Manizales

Palacio de Justicia

4:30 p. m.

Medellín

Carrera 46 entre calles 38 y 40, frente al Centro Cívico.

9:00 a. m.

Valledupar

Sena

4:00 p. m.

Montería

Parque Simón Bolívar frente a la Gobernación

8:30 a. m.

Pereira

Plaza de Bolívar

4:00 p. m.

Ibagué

Parque Manuel Murillo Toro

10:00 a.m.

Bucaramanga

Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento

4:00 p. m.

Cúcuta

Terminal de Transportes

8:00 a. m.

Cali

Plazoleta de San Francisco

4:00 p. m.

Así estuvo la Plaza de Bolívar tras la marcha convocada por la soberanía y la democracia en enero de 2026. Foto: Catalina Olaya

Entendiendo el contexto, se esperan afectaciones en las vías principales de cada una de las ciudades involucradas. El Gobierno nacional se alista para concentraciones masivas en las plazas previamente mencionadas.

En Bogotá, las empresas encargadas del transporte público se alistan para brindar rutas alternas en el marco de los cierres viales que se prevén.

Se desconocen todos los sectores que asistirán a las marchas, pero las fuerzas políticas más importantes del país se han pronunciado en contra de la suspensión, no solamente los partidarios del gobierno actual.

¿Cuáles fueron las razones de las protestas y bloqueos en la autopista Sur por parte de conductores de Soacha?

No obstante, las centrales obreras del país han respaldado la jornada. Fabio Arias, presidente de la CUT, declaró: “Nosotros de antemano, vamos a cumplir una cita el próximo 19 de febrero en las plazas públicas del país”.

Las principales entidades gubernamentales se encargaron de expresar el apoyo a las movilizaciones y, por ende, se espera la convocatoria del poder público actual del Gobierno nacional.