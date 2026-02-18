Bogotá

Marchas este jueves 19 de febrero: confirman los puntos de concentración de la gran manifestación en Colombia

El mismo presidente de la República fue quien promovió la salida a las calles por la polémica del salario mínimo.

Camilo Eduardo Velásquez

18 de febrero de 2026, 3:24 p. m.
Las marchas fueron convocadas por el Gobierno Nacional.
Las jornadas de manifestaciones en Colombia comprometen las calles más importantes de las ciudades principales del país. El presidente de la República convocó a marchas con el fin de apoyar el aumento del salario mínimo del 23,7 %.

El Gobierno nacional expresó: “Proteger el salario vital es fundamental porque representa una conquista histórica de las trabajadoras y trabajadores que, con su esfuerzo diario, sostienen a Colombia”.

Estas protestas se convocaron luego de que, el viernes pasado, el Consejo de Estado anunciara la suspensión del decreto que establecía el aumento del salario mínimo en 2026, anunciado por el Gobierno Nacional en los últimos días de diciembre de 2025. La administración de Petro tiene hasta este jueves para sustentar técnicamente su decisión.

El mandatario declaró este domingo: “Razones técnicas, económicas y constitucionales tenemos de sobra. La sentencia de la Corte Constitucional es de obligatorio cumplimiento. Prevalece en los criterios para determinar el salario mínimo, según el criterio ordenado desde 1991 de salario móvil y vital”, por lo que se espera que en este día de protestas se pronuncie el presidente con las cifras que respalden su decisión.

Horarios y puntos de concentración en las diferentes ciudades

En Bogotá

  • Plaza de Bolivar
  • 4:00 p. m.

Manizales

  • Palacio de Justicia
  • 4:30 p. m.

Medellín

  • Carrera 46 entre calles 38 y 40, frente al Centro Cívico.
  • 9:00 a. m.

Valledupar

  • Sena
  • 4:00 p. m.

Montería

  • Parque Simón Bolívar frente a la Gobernación
  • 8:30 a. m.

Pereira

  • Plaza de Bolívar
  • 4:00 p. m.

Ibagué

  • Parque Manuel Murillo Toro
  • 10:00 a.m.

Bucaramanga

  • Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento
  • 4:00 p. m.

Cúcuta

  • Terminal de Transportes
  • 8:00 a. m.

Cali

  • Plazoleta de San Francisco
  • 4:00 p. m.
Así estuvo la Plaza de Bolívar tras la marcha convocada por la soberanía y la democracia.
Así estuvo la Plaza de Bolívar tras la marcha convocada por la soberanía y la democracia en enero de 2026. Foto: Catalina Olaya

Entendiendo el contexto, se esperan afectaciones en las vías principales de cada una de las ciudades involucradas. El Gobierno nacional se alista para concentraciones masivas en las plazas previamente mencionadas.

En Bogotá, las empresas encargadas del transporte público se alistan para brindar rutas alternas en el marco de los cierres viales que se prevén.

Se desconocen todos los sectores que asistirán a las marchas, pero las fuerzas políticas más importantes del país se han pronunciado en contra de la suspensión, no solamente los partidarios del gobierno actual.

¿Cuáles fueron las razones de las protestas y bloqueos en la autopista Sur por parte de conductores de Soacha?

No obstante, las centrales obreras del país han respaldado la jornada. Fabio Arias, presidente de la CUT, declaró: “Nosotros de antemano, vamos a cumplir una cita el próximo 19 de febrero en las plazas públicas del país”.

Las principales entidades gubernamentales se encargaron de expresar el apoyo a las movilizaciones y, por ende, se espera la convocatoria del poder público actual del Gobierno nacional.

