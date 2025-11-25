Suscribirse

Movilidad este martes en Bogotá: así están las principales vías y TransMilenio este 25 de noviembre en la capital

Durante la jornada solo podrán circular los carros particulares terminados en placas 1, 2, 3, 4 y 5 y los taxis de placas 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Redacción Semana
25 de noviembre de 2025, 12:13 p. m.
La Secretaría de Movilidad confirmó cómo funcionará el pico y placa para este martes 25 de noviembre de 2025, una jornada en la que miles de conductores deberán ajustar sus desplazamientos para evitar comparendos que alcanzan los 15 salarios mínimos diarios.

La medida regirá, como es habitual, entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p.m. para vehículos particulares, y entre las 5:30 a.m. y las 9:00 p.m. en el caso de los taxis.

De acuerdo con el Distrito, los carros particulares habilitados para circular son aquellos cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5, mientras que los demás deberán permanecer fuera de las vías principales durante la franja horaria establecida.

En el caso de los taxis, podrán movilizarse los que finalizan en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0, según la rotación definida para esta semana.

¿Cómo está la movilidad?

La mañana de este martes en Bogotá arrancó con varias novedades en las principales arterias viales, según los reportes entregados por las autoridades de tránsito.

El primer incidente se registró en el norte de la ciudad, donde se informó un siniestro entre tractocamión y automóvil, en la localidad de Suba, en la calle 170 con Av. Boyacá, en sentido Occidente - Oriente. Unidad de Tránsito y ambulancia asignadas. El hecho generó afectación significativa para los conductores que se desplazaban hacia el oriente.

Poco después, otro contratiempo se presentó en el centro de la ciudad. El Distrito reportó un automóvil varado en la localidad de Los Mártires, en la NQS con calle 23, en sentido Sur - Norte. Unidad de Tránsito y grúa también fueron asignadas, lo que redujo la movilidad en el corredor.

Hacia las 6:46 a.m., llegó la primera mejora y la Secretaría de Movilidad, los vehículos son retirados de la vía y se recupera la movilidad en la calle 170 con Av. Boyacá, en sentido Occidente - Oriente”.

Minutos más tarde, a las 6:52 a.m., se confirmó la apertura de la vía: "el automóvil es retirado de la vía y se recupera la movilidad en la NQS con calle 23, en sentido Sur - Norte”, restableciendo el flujo normal en ese punto.

