Movilidad este martes en Bogotá: así están las principales vías y TransMilenio este 25 de noviembre en la capital

La Secretaría de Movilidad confirmó cómo funcionará el pico y placa para este martes 25 de noviembre de 2025, una jornada en la que miles de conductores deberán ajustar sus desplazamientos para evitar comparendos que alcanzan los 15 salarios mínimos diarios.

No caiga en estafas, tenga presente la única plataforma para el pico y placa solidario. | Foto: Alcaldía de Bogotá

La medida regirá, como es habitual, entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p.m. para vehículos particulares, y entre las 5:30 a.m. y las 9:00 p.m. en el caso de los taxis.

De acuerdo con el Distrito, los carros particulares habilitados para circular son aquellos cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5, mientras que los demás deberán permanecer fuera de las vías principales durante la franja horaria establecida.

Así se encuentra la movilidad a la altura de la estación Héroes de TransMilenio. | Foto: SEMANA

En el caso de los taxis, podrán movilizarse los que finalizan en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0, según la rotación definida para esta semana.

¿Cómo está la movilidad?

La mañana de este martes en Bogotá arrancó con varias novedades en las principales arterias viales, según los reportes entregados por las autoridades de tránsito.

El primer incidente se registró en el norte de la ciudad, donde se informó un siniestro entre tractocamión y automóvil, en la localidad de Suba, en la calle 170 con Av. Boyacá, en sentido Occidente - Oriente. Unidad de Tránsito y ambulancia asignadas. El hecho generó afectación significativa para los conductores que se desplazaban hacia el oriente.

Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad en día IMPAR:



🟢Circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5

❌NO circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0



🔉Recuerda que aplica de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/BCKqavquQE — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) November 25, 2025

Poco después, otro contratiempo se presentó en el centro de la ciudad. El Distrito reportó un automóvil varado en la localidad de Los Mártires, en la NQS con calle 23, en sentido Sur - Norte. Unidad de Tránsito y grúa también fueron asignadas, lo que redujo la movilidad en el corredor.

Hacia las 6:46 a.m., llegó la primera mejora y la Secretaría de Movilidad, los vehículos son retirados de la vía y se recupera la movilidad en la calle 170 con Av. Boyacá, en sentido Occidente - Oriente”.

Tenga en cuenta los horarios del pico y placa. | Foto: imagen tomada de x @SectorMovilidad