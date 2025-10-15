Una gran tragedia se presentó en la ciudad de Bogotá después de que una menor de tan solo tres años de edad muriera tras, al parecer, ahogarse con un frijol y no poder llegar a tiempo a un hospital por culpa de un trancón.

Ronaldo Urzola, papá de la víctima, habló por primera vez y contó cómo habría ocurrido este lamentable suceso. La pequeña se encontraba en su casa ubicada en el barrio San Andrés, en la localidad de Kennedy.

“Ella estaba jugando en la cama, saltando, y como que se cayó y tenía el frijol en la boca y se le atoró. Ella ya no podía respirar, ya estaba convulsionando”, relató el hombre en diálogo con el medio Citytv.

Este es el momento en el que el hombre se bajó del carro por el trancón y pidió otra ayuda. | Foto: Captura de video: City Tv

En ese momento comenzó la angustia para él: no lo pensó dos veces y salió con su hija para dirigirse hacia un centro médico. Una vez llegó a la calle, un conductor se ofreció a llevarlo.

Sin embargo, en ese momento en el sector hubo un gran trancón, una de las grandes problemáticas que hay en la capital del país. Por ello, tuvo que bajarse del vehículo y buscar otra ayuda.

“Un señor de un carro me dijo que me iba a llevar, pero como no podía salir del trancón, entonces yo me tuve que salir y correr y buscar en la principal una moto, ahí fue donde me llevó”, dijo.

En algunos videos, que fueron grabados por las cámaras de seguridad del sector y revelados por el medio mencionado, se observa la angustia del padre con su hija en los brazos.

La familia de la menor está pidiendo ayuda para poder darle el último adiós. | Foto: Keep It 100 / Gertty Images

En un momento, ingresó a una droguería para pedir ayuda, pero pocos segundos después salió y fue entonces cuando se subió a la moto para llegar hasta el centro médico.

Minutos después de esto, el papá y la niña arribaron hasta la Clínica del Occidente, pero lamentablemente ya era demasiado tarde: el tiempo que perdió por el trancón fue determinante para que la menor de tres años muriera.

Según Citytv, el mismo hospital confirmó que el deceso fue causado por un “cuerpo extraño”. De esta manera, la tragedia se consumó y la niña falleció aparentemente por el frijol que se habría comido previamente.

Ahora, la familia de la víctima está pidiendo ayuda para poder viajar hasta Sincelejo, ciudad en la que nacieron, y así poder despedir a la pequeña por última vez.

Por otra parte, ante lo sucedido, la comunidad de esta zona de la capital del país está denunciando el drama que tienen que vivir prácticamente todos los días por la movilidad allí.

“Para nosotros es muy complicado ver que a este accidente no le pudimos dar los primeros auxilios que la niña necesitaba por el tráfico que estamos viviendo hoy en día acá”, dijo un habitante a Citytv.