Pólvora dañó la celebración de Navidad para animales en Bogotá: se reportaron más de 115 mascotas afectadas

La pólvora y la imprudencia volvió a hacer de las suyas y le arruinó la celebración de Navidad a más de un animal en Bogotá. Nuevamente, varias mascotas resultaron afectadas por los problemas que estos ruidos les trae.

Fueron por lo menos más de 115 casos en los que diferentes animales resultaron afectados por la pólvora y la pirotecnia. Así se dio a conocer durante la mañana de este jueves, 25 de diciembre, en el marco de la campaña distrital La Pólvora Explota Mis Sentidos.

Los perros fueron los más afectados por cuenta de la pólvora. Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con el balance entregado, las localidades donde hubo más casos de este tipo fueron Suba, Kennedy y Engativá, que acumularon el 43 %.

Un poco más abajo aparecen Fontibón, Puente Aranda, Rafael Uribe, Bosa y Ciudad Bolívar, sitios en los que hubo el 31%. Por otra parte, las menos afectadas fueron La Candelaria y Sumapaz.

El informe estableció que los perros fueron los más afectados, el 74 % de los registros corresponden a los caninos. En el siguiente apartado aparecen los gatos y aves silvestres, que acumulan el 23 %.

De igual manera, se conoció que la afectación principal está relacionada con el miedo o estrés por los estallidos de la pólvora, estos corresponden al 31 % de los casos. Dentro de las respuestas de los animales a la pólvora, sobresalen los temblores, sobresaltos y hasta ocultamientos.

La pólvora le genera varios problemas a los animales. Foto: Colprensa

En el 21% de los casos registrados, las mascotas intentaron huir o se desorientaron por cuenta de la pólvora. Además, otro punto importante fue la contaminación en el entorno del animal.

Cada uno de los reportes está consignado en un formulario que habilitó el Distrito, por medio del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), para intentar monitorear la situación de los animales en medio de las celebraciones.

Este procedimiento está abierto desde el pasado 7 de diciembre de 2025, y a la fecha ya acumula más de 700 respuestas. Por lo mismo, se espera que este número siga creciendo a medida que se desarrollen las celebraciones de fin de año.

El objetivo, entre otras cosas, es lograr tener como base estos datos para trazar estrategias que permitan disminuir las afectaciones de los animales, en el marco de la campaña que se adelanta.

Al mismo tiempo, desde el Distrito se ha hecho un llamado recurrente a la ciudadanía para que se evite el uso de la pólvora y de esta manera no ocasionarle problemas a los animales, además de evitar el aumento de quemados.