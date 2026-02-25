El pronóstico del clima en Bogotá para las próximas 24 horas anticipa cielo nublado, lluvias dispersas en la tarde y condiciones mayormente secas en la noche, de acuerdo con el boletín oficial del Ideam en convenio con el Idiger.

https://www.semana.com/nacion/articulo/se-vienen-mas-lluvias-por-paso-de-nuevo-frente-frio-en-estas-zonas-se-preve-que-caiga-bastante-agua/202659/

Cómo estará el clima en Bogotá durante el día, según el IDEAM

El Ideam, a través del convenio Ideam-Idiger, informó que Bogotá enfrentará una jornada marcada por la variabilidad climática, con cambios en la nubosidad y precipitaciones intermitentes en diferentes momentos del día.

Durante la madrugada se prevén condiciones de cielo nublado con probabilidad de lloviznas en sectores del occidente y sur occidente de la ciudad, especialmente en las localidades de Fontibón, Kennedy y Bosa.

Estas precipitaciones serían de baja intensidad, pero podrían generar humedad en las vías y reducción de la visibilidad en algunos corredores viales.

En las primeras horas de la mañana, el panorama tenderá a mejorar, con cielo ligero a parcialmente nublado y predominio de tiempo seco en la mayor parte del área urbana.

Sin embargo, la nubosidad podría persistir en algunos sectores, manteniendo una sensación térmica fresca.

Para la tarde, el Ideam prevé un incremento moderado de la nubosidad con lluvias de ligera a moderada intensidad en sectores dispersos de la ciudad.

Las localidades con mayor probabilidad de precipitación incluyen Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Usme y Puente Aranda.

En el resto del área urbana se esperan lluvias más aisladas o lloviznas ocasionales.

Durante la noche, las condiciones tenderán a ser predominantemente secas en amplios sectores de la capital, aunque no se descartan precipitaciones ligeras en las primeras horas nocturnas en Engativá, Fontibón, Kennedy y Bosa, así como lloviznas en sectores de Usme y Ciudad Bolívar.

En cuanto a temperaturas, Bogotá podría registrar mínimas cercanas a los 9 °C en la madrugada y primeras horas de la mañana, mientras que las máximas oscilarían entre los 18 °C y 20 °C en horas de la tarde, valores acordes con los registros climatológicos del Ideam para esta época del año.

El Ideam prevé aumento de la nubosidad y precipitaciones ligeras a moderadas en varias localidades de Bogotá durante la jornada. Foto: Getty Images

Recomendaciones y alertas climáticas para la capital

Aunque el boletín del Ideam no reporta alertas críticas específicas para Bogotá, las autoridades recomiendan mantener precauciones ante la posibilidad de lluvias, especialmente en zonas con antecedentes de encharcamientos, deslizamientos y congestión vial durante eventos de precipitación.

La combinación de nubosidad, lluvias dispersas y temperaturas relativamente bajas puede generar sensación de frío, por lo que se aconseja a la ciudadanía tomar medidas preventivas.

Ideam revela pronóstico del clima: aumento de lluvias, vientos y oleaje entre el 23 y el 27 de febrero tras un nuevo frente frío

Además, no olvide llevar impermeables, revisar sistemas de drenaje en viviendas y evitar transitar por zonas con acumulación de agua.

El Ideam reiteró que las condiciones atmosféricas pueden variar en cortos periodos de tiempo.

Se recomienda seguir los boletines oficiales y las actualizaciones del Idiger, para conocer cambios en el pronóstico y posibles alertas asociadas a lluvias intensas.