Bogotá

Pronóstico del clima en Bogotá hoy: lluvias en la tarde y variaciones de nubosidad, según el Ideam

El Ideam prevé lloviznas en la madrugada, aumento de nubosidad en la tarde y precipitaciones ligeras a moderadas en varias localidades de la capital.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

25 de febrero de 2026, 7:00 a. m.
Cielo nublado y lluvias dispersas se esperan en Bogotá durante la tarde, según el pronóstico del Ideam para las próximas 24 horas.
Cielo nublado y lluvias dispersas se esperan en Bogotá durante la tarde, según el pronóstico del Ideam para las próximas 24 horas. Foto: Composición Semana / @Ambiente Bogotá/@Idiger

El pronóstico del clima en Bogotá para las próximas 24 horas anticipa cielo nublado, lluvias dispersas en la tarde y condiciones mayormente secas en la noche, de acuerdo con el boletín oficial del Ideam en convenio con el Idiger.

https://www.semana.com/nacion/articulo/se-vienen-mas-lluvias-por-paso-de-nuevo-frente-frio-en-estas-zonas-se-preve-que-caiga-bastante-agua/202659/

Cómo estará el clima en Bogotá durante el día, según el IDEAM

El Ideam, a través del convenio Ideam-Idiger, informó que Bogotá enfrentará una jornada marcada por la variabilidad climática, con cambios en la nubosidad y precipitaciones intermitentes en diferentes momentos del día.

Durante la madrugada se prevén condiciones de cielo nublado con probabilidad de lloviznas en sectores del occidente y sur occidente de la ciudad, especialmente en las localidades de Fontibón, Kennedy y Bosa.

Estas precipitaciones serían de baja intensidad, pero podrían generar humedad en las vías y reducción de la visibilidad en algunos corredores viales.

Bogotá

Hablan policías que estaban en CAI al que llegó Diana Ospina: contaron cómo reaccionó la mujer cuando los vio

Bogotá

Conductor del taxi en el que fue secuestrada Diana Osorio ya tenía antecedentes por el mismo delito; el hombre asegura que es una víctima

Vehículos

Fuertes lluvias en Bogotá este martes, 24 de febrero: videos muestran inundaciones en varias zonas de Bogotá

Bogotá

Atención: choque entre dos flotas en la salida de Bogotá por la calle 80 deja por lo menos 16 heridos

Bogotá

Alerta en Bogotá por casos de “paseo millonario”: cómo operan los delincuentes y recomendaciones clave para evitar ser víctima

Bogotá

Banda de criminales efectuó robo múltiple en reconocida panadería que colinda con el Concejo de Bogotá: estos son los detalles

Bogotá

¿Se queda sin agua este miércoles 25 de febrero? Estos barrios de Bogotá y Soacha tendrán cortes de hasta 24 horas desde la mañana

Medellín

Advierten lluvias fuertes y tormentas eléctricas en Medellín: pronóstico del clima para este miércoles, 25 de febrero

Nación

Pronóstico del clima para hoy, 25 de febrero: lluvias intensas y múltiples alertas en Colombia

Vehículos

¿Qué ciudades de Colombia tienen más cámaras de fotomultas en 2026? Ojo al ranking

En las primeras horas de la mañana, el panorama tenderá a mejorar, con cielo ligero a parcialmente nublado y predominio de tiempo seco en la mayor parte del área urbana.

Sin embargo, la nubosidad podría persistir en algunos sectores, manteniendo una sensación térmica fresca.

Para la tarde, el Ideam prevé un incremento moderado de la nubosidad con lluvias de ligera a moderada intensidad en sectores dispersos de la ciudad.

Las localidades con mayor probabilidad de precipitación incluyen Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Usme y Puente Aranda.

En el resto del área urbana se esperan lluvias más aisladas o lloviznas ocasionales.

Durante la noche, las condiciones tenderán a ser predominantemente secas en amplios sectores de la capital, aunque no se descartan precipitaciones ligeras en las primeras horas nocturnas en Engativá, Fontibón, Kennedy y Bosa, así como lloviznas en sectores de Usme y Ciudad Bolívar.

En cuanto a temperaturas, Bogotá podría registrar mínimas cercanas a los 9 °C en la madrugada y primeras horas de la mañana, mientras que las máximas oscilarían entre los 18 °C y 20 °C en horas de la tarde, valores acordes con los registros climatológicos del Ideam para esta época del año.

Lluvias intensas y posibles tormentas eléctricas en Bogotá
El Ideam prevé aumento de la nubosidad y precipitaciones ligeras a moderadas en varias localidades de Bogotá durante la jornada. Foto: Getty Images

Recomendaciones y alertas climáticas para la capital

Aunque el boletín del Ideam no reporta alertas críticas específicas para Bogotá, las autoridades recomiendan mantener precauciones ante la posibilidad de lluvias, especialmente en zonas con antecedentes de encharcamientos, deslizamientos y congestión vial durante eventos de precipitación.

La combinación de nubosidad, lluvias dispersas y temperaturas relativamente bajas puede generar sensación de frío, por lo que se aconseja a la ciudadanía tomar medidas preventivas.

Ideam revela pronóstico del clima: aumento de lluvias, vientos y oleaje entre el 23 y el 27 de febrero tras un nuevo frente frío

Además, no olvide llevar impermeables, revisar sistemas de drenaje en viviendas y evitar transitar por zonas con acumulación de agua.

El Ideam reiteró que las condiciones atmosféricas pueden variar en cortos periodos de tiempo.

Se recomienda seguir los boletines oficiales y las actualizaciones del Idiger, para conocer cambios en el pronóstico y posibles alertas asociadas a lluvias intensas.

Más de Bogotá

Ella es Diana Ospina, mujer desaparecida en Bogotá.

Hablan policías que estaban en CAI al que llegó Diana Ospina: contaron cómo reaccionó la mujer cuando los vio

Juan Pablo Gómez Cardozo fue identificado como el hombre que manejaba el taxi.

Conductor del taxi en el que fue secuestrada Diana Osorio ya tenía antecedentes por el mismo delito; el hombre asegura que es una víctima

El cielo nublado y las lluvias aisladas marcarán la jornada en Bogotá, con temperaturas frescas y posibles precipitaciones en la tarde

Fuertes lluvias en Bogotá este martes, 24 de febrero: videos muestran inundaciones en varias zonas de Bogotá

Accidente en la autopista Medellín - Bogotá a la altura de El Rosal.

Atención: choque entre dos flotas en la salida de Bogotá por la calle 80 deja por lo menos 16 heridos

x

Alerta en Bogotá por casos de “paseo millonario”: cómo operan los delincuentes y recomendaciones clave para evitar ser víctima

Robo en la pastelería Romannoti

Banda de criminales efectuó robo múltiple en reconocida panadería que colinda con el Concejo de Bogotá: estos son los detalles

Corte de agua.

¿Se queda sin agua este miércoles 25 de febrero? Estos barrios de Bogotá y Soacha tendrán cortes de hasta 24 horas desde la mañana

Accidente de tránsito en Bogotá.

Grave accidente en la Autopista Norte, en Bogotá: un conductor quedó atrapado tras violento triple choque de vehículos

Diana Ospina y el taxi en el que se subió antes de desaparecer.

Secuestro de Diana Ospina en Bogotá: taxi implicado en el caso tendría varias infracciones de tránsito

Noticias Destacadas