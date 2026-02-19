Bogotá

Pronóstico del tiempo en Bogotá hoy, 19 de febrero: lluvias intermitentes y máxima de 20 °C

El Ideam prevé lloviznas en el sur y lluvias ligeras en la tarde en varias localidades de la capital.

Margarita Briceño Delgado

19 de febrero de 2026, 6:57 a. m.
Cielo nublado sobre Bogotá este 19 de febrero, con probabilidad de lluvias ligeras en varias localidades de la ciudad.
Cielo nublado sobre Bogotá este 19 de febrero, con probabilidad de lluvias ligeras en varias localidades de la ciudad. Foto: Composición Semana/ Getty Images

Bogotá tendrá este miércoles 19 de febrero una jornada marcada por nubosidad variable, lluvias ligeras en horas de la tarde y una temperatura máxima cercana a los 20 grados Celsius.

Este es el pronóstico dado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) en convenio con el Idiger.

Bogotá bajo cielo nublado hoy: IDEAM prevé lluvias ligeras y temperatura máxima de 20 °C.

Durante la mañana, la capital registrará condiciones mayormente secas, con cielo entre parcial y mayormente nublado.

No obstante, el Ideam advierte que podrían presentarse lloviznas aisladas en el sur de la ciudad, especialmente en las localidades de Usme, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Sumapaz.

Estas zonas han sido históricamente más vulnerables a precipitaciones por su ubicación geográfica y características topográficas.

En la tarde, se espera un aumento de la nubosidad y la probabilidad de lluvias ligeras en amplios sectores del norte, sur y occidente de la ciudad.

Localidades como Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Puente Aranda y Ciudad Bolívar podrían experimentar precipitaciones intermitentes, lo que podría afectar la movilidad y generar encharcamientos en vías principales y secundarias.

La temperatura máxima estimada para la jornada es de 20 °C, en línea con los promedios históricos para esta época del año.

Para la noche, el pronóstico indica condiciones mayormente secas en gran parte del área urbana, aunque no se descartan lloviznas dispersas en el sur de la capital, particularmente en el área rural de Sumapaz.

Las temperaturas nocturnas se mantendrían frescas, con sensación térmica reducida debido a la humedad residual.

El Ideam señala que estas condiciones se enmarcan en un patrón de alta nubosidad y lluvias intermitentes que afecta a gran parte de la región Andina.

Lo anterior obliga a mantener vigilancia en zonas de ladera y sectores con historial de deslizamientos o problemas de drenaje.

Las autoridades distritales recomiendan a la ciudadanía seguir los boletines oficiales y tomar precauciones ante posibles afectaciones por lluvias, especialmente durante las horas pico de la tarde.

Movilidad en Bogotá tras lluvias.
Autoridades recomiendan precaución en vías y zonas de ladera ante las lluvias previstas en Bogotá durante la tarde de este 19 de febrero. Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @BogotaTransito

Recomendaciones ante lluvias en Bogotá hoy, 19 de febrero

Ante el pronóstico de lluvias ligeras e intermitentes, las autoridades distritales recomiendan a la ciudadanía planificar sus desplazamientos con antelación, especialmente en horas de la tarde, cuando se prevé mayor probabilidad de precipitaciones.

También sugieren estar atentos a posibles encharcamientos en vías principales, mantener precaución en zonas de ladera y seguir los reportes oficiales del Ideam y el Idiger para conocer actualizaciones sobre el estado del tiempo y eventuales alertas.

Este fue el joven hallado muerto en extrañas circunstancias.

Revelan lo que encontraron junto a Cristian Martín, estudiante hallado muerto tras salir de su casa: "Se nos hace extraño"

Pantallazos de video del presunto acosador en Transmilenio tomado de la cuenta en X: @ColombiaOscura

TransMilenio se pronunció tras indignación en redes por video de presunto acosador: "Hacemos un llamado a toda la ciudadanía"

El barrio de Bogotá con construcciones estilo inglés.

La 'pequeña Europa' de Bogotá: el barrio que guarda edificaciones únicas y pocos saben por qué están ahí

Concejal Julián Rodríguez Sastoque

Aumento en quejas por recolección de basuras, problemas con operadores y daños en camiones recolectores; las denuncias del concejal Julián Sastoque

El concejal Juan David Quintero denunció la crisis de basuras en Bogotá.

Juan David Quintero le pone la lupa a la "crisis" de basuras en Bogotá y denuncia "contratitis" en el sector

Marchas este jueves 19 de febrero: confirman los puntos de concentración de manifestaciones convocadas por Petro en el país

El parque Salitre Mágico muestra importantes avances en la obra que lleva a cabo en las instalaciones del Cici Aquapark.

El mítico parque en Bogotá que volverá a funcionar, pero de una forma diferente. ¿Cómo van las obras?

El robo de cableado es una práctica común en Bogotá.

Ladrón recibió descarga eléctrica tras intentar robar cable de energía en una casa en Bogotá; todo quedó en video

Personería verificó avance de las obras del metro de Bogotá.

Personería de Bogotá verificó el avance de las obras del metro: ya se completó un 72,13 % del proyecto

