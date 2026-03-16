Revelan supuesto motivo por el que dos adultos mayores fueron asesinados al interior de su casa en Bogotá: Policía lo confirmó

Una escena de terror fue lo que se encontró al interior de una casa en el barrio Aures, en la localidad de Suba, en Bogotá. Allí, las autoridades hallaron sin vida los cuerpos de dos adultos mayores.

Terror en Suba tras el hallazgo de dos adultos mayores muertos en una casa: habló la hija de las víctimas

Las víctimas fueron identificadas como Guillermo Alberto Anzola, de 72 años, y Gloria Isabel Guerrero, de 66. Los dos eran esposos y presentaban heridas ocasionadas con armas cortopunzantes.

Si bien se continúa con las investigaciones, ya se tiene una hipótesis sobre el motivo por el que se habría producido el crimen. El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, fue quien confirmó la información.

“Encontramos, al momento de entrar, heridas por arma cortopunzante. Se puede llegar a determinar que no hubo hurto, todas sus pertenencias se encontraban en la casa”, comentó.

El hecho ha generado conmoción en esta zona de la capital del país. Foto: Getty Images

En ese sentido, señaló: “Esto quiere decir que puede ser un tema pasional”.

El alto oficial indicó que el caso ya se encuentra en manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que adelanta las pesquisas correspondientes para esclarecer en su totalidad todo lo que rodea a este hecho.

“El CTI es el que lleva hoy la investigación, no conozco los actos urgentes que se realizaron, entonces no puedo pronunciarme frente a esto”, concluyó.

Por el momento, se ha conocido que una cámara de seguridad, que estaba instalada en la entrada de la casa, grabó el momento en el que un hombre salió del sitio con el rostro cubierto, por lo que esta persona es la principal sospechosa del crimen.

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La hija de las víctimas aseguró, de acuerdo con Noticias Caracol, que sus papás vivían con su nieta, que tiene siete años, y con su expareja sentimental. De hecho, contó la forma en la que este sujeto la agredía.

“Él me pegaba, me agredía físicamente, verbal y psicológicamente, y por eso lo demandé por violencia intrafamiliar. Él es pintor de apartamentos y casas, pero ahora mismo estaba sin empleo. Vivía en la casa de mis padres desde noviembre del año pasado; mi mamá le arrendó una pieza por 250.000 pesos mensuales”, explicó.

Por el momento, las autoridades se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer lo que hay detrás de este doble homicidio.