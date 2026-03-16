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Se conocen nuevos detalles del asesinato de adultos mayores en casa de Bogotá: habla familiar y da detalles clave

También se conoció lo que el exyerno de las víctimas, quien vivía con ellos, le dijo a las autoridades.

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Redacción Nación
16 de marzo de 2026, 10:46 a. m.
Los dos adultos mayores que fueron asesinados en su propio hogar.
Los dos adultos mayores que fueron asesinados en su propio hogar. Foto: Noticias Caracol

Guillermo Alberto Anzola y Gloria Isabel Guerrero, de 72 y 66 años respectivamente, fueron encontrados sin vida al interior de su casa en la localidad de Suba, en Bogotá.

Revelan supuesto motivo por el que dos adultos mayores fueron asesinados al interior de su casa en Bogotá: Policía lo confirmó

La pareja tenía signos de violencia: fueron asesinados con un arma cortopunzante, pero hasta el momento no se sabe quién está detrás del espantoso crimen.

Sin embargo, con el pasar de las horas se han ido conociendo nuevos detalles de todo lo que rodea este caso.

Uno de los aspectos clave es la grabación que hizo una cámara de seguridad de la vivienda y en la que se ve a un hombre, con gorra y pasamontañas, saliendo del sitio.

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Así lo confirmó uno de los familiares de la pareja, quien habló con Noticias Caracol y explicó que fue un allegado el que hizo este hallazgo.

Esta fue la pareja de esposos encontrada muerta en el inmueble.
Esta fue la pareja de esposos encontrada muerta en el inmueble. Foto: Noticias Caracol

Se logra ver que una persona sale tapándose la cara, se alcanzaba a ver que tenía un pasamontañas y un pantalón de color azul y zapatos negros y que se retira de la casa”, manifestó.

Asimismo, también se ha conocido que al interior de la vivienda había un gran desorden, las cosas fueron tiradas al suelo y cambiadas del sitio. No obstante, los elementos de valor permanecieron en el inmueble, por lo que se ha descartado que pueda tratarse de un caso de robo.

Por lo mismo, las autoridades apuntan a que todo obedece a un crimen pasional, es la principal hipótesis, y no se descarta que detrás de todo pueda estar algún familiar.

Terror en Suba tras el hallazgo de dos adultos mayores muertos en una casa: habló la hija de las víctimas

El allegado de la pareja también le reveló al medio mencionado lo que supuestamente dijo a las autoridades el exyerno de las víctimas, quien también vivía con ellos después de que le arrendaran uno de los cuartos.

Este hombre, al parecer, afirmó que no se encontraba en la casa cuando ocurrieron los hechos.

“Mi suegro, por un tema ya sentimental, de corazón, permitía que él se quedara ahí porque no tenía los elementos para tener una entrada que le diera la posibilidad de irse para otro lado, y se conocían hace más de 22 años“, contó el allegado.

Entonces todos en este caso somos culpables hasta que se demuestre lo contrario”, agregó.

Por el momento hay muchas preguntas, por lo que las investigaciones se encuentran adelantándose y las autoridades esperan esclarecer en su totalidad todo lo que rodea este hecho.