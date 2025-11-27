Se entregó conductor que presuntamente atropelló y mató a amiga de su novia; habló por primera vez mamá de la víctima

La Fiscalía General de la Nación confirmó que en las últimas horas se entregó el hombre señalado de atropellar y matar a una amiga de su novia. Los hechos ocurrieron el pasado martes, 18 de noviembre, al frente del centro comercial Bulevar Niza en Suba, norte de Bogotá.

La víctima fue identificada como Laura León, quien tenía 23 años. Por su parte, el presunto agresor fue David Valencia Cochero, quien desapareció por varios días después de —supuestamente— cometer el crimen.

Este fue el sitio en el que se presentó la tragedia. | Foto: City Tv

De acuerdo con lo que se ha conocido hasta ahora, la mujer se encontraba en compañía de varios amigos viendo el partido de la Selección Colombia, y dentro de estas personas estaría la novia del hombre.

Valencia Cochero habría arribado hasta el sitio y sostenido una discusión con su pareja, por lo que León intentó interceder para que no la agrediera, y todo indica que se paró al frente del vehículo para que el hombre no escapara.

En ese momento, al parecer, el sujeto la atropelló a propósito y acabó con su vida. La víctima quedó en el suelo, mientras que el señalado agresor huyó y no hubo rastro de él hasta que se entregó en las últimas horas.

La Fiscalía confirmó que fue judicializado por el delito de homicidio culposo, aunque entregó una versión distinta a la que se conocía hasta el momento, ya que sostuvo que los testigos intentaron agredirlo y fue entonces cuando presuntamente atropelló a la mujer.

Todavía hay muchas preguntas acerca de todo lo que rodea este caso. | Foto: City Tv

Valencia Cochero no aceptó el cargo en su contra y el ente investigador no solicitó medida de aseguramiento, por lo que podrá estar en libertad mientras que avanza el proceso.

La mamá de Laura León, en diálogo con City Tv, aseguró que está más tranquila con la judicialización del supuesto asesino, aunque cuestionó que la Fiscalía —hasta el momento— no se ha comunicado con ella para darle detalles del proceso.

“Todo lo que hemos sabido ha sido gracias a las personas que estuvieron en el hecho y por medios de comunicación. (...) Se realizó la audiencia y nunca fuimos notificados”, comentó.

Por ello, les hizo un llamado a las autoridades para que se tenga en cuenta que la víctima no es solo su hija, sino también su nieto que, lastimosamente, se quedó sin su progenitora. “Él también tiene derecho a un representante, que no han querido encargar”, comentó.