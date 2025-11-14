Autoridades descartan artefacto explosivo en las instalaciones de la Universidad Católica de Colombia

La Universidad Católica le solicitó a la Policía Metropolitana de Bogotá una verificación de sus instalaciones por alerta de explosivo. Mientras la sede del establecimiento educativo fue evacuada, los uniformados de antiexplosivos realizan las revisiones.

El reporte preliminar de las autoridades indica que recibieron un correo electrónico de parte de la universidad en el que aseguraban que había un explosivo dentro de sus instalaciones. El grupo antiexplosivos se desplazó de inmediato para la sede de la universidad.

Sobre las 10:40 de la mañana, las autoridades confirmaron que la amenaza de explosivo dentro de las instalaciones fue descartada por los agentes de antiexplosivos y que se trató de “un mensaje de pánico” difundido entre los estudiantes.

El comunicado oficial emitido en un principio por la Universidad Católica de Colombia se señaló que, por instrucción de la presidencia (de la universidad), se ordenaba la suspensión de todas las actividades administrativas y académicas.

“La Universidad Católica de Colombia se permite informar a toda la comunidad académica docente y administrativa que, por instrucción de la presidencia, se suspenden las actividades presenciales a partir de las 8:30 a.m. de hoy 14 de noviembre de 2025. La jornada se realizará en acceso remoto”, se lee en el comunicado.

Pese a que no es del todo claro ni hay un reporte oficial todavía que explique qué fue lo que pasó dentro del centro educativo, lo cierto es que las autoridades aseguran que durante los últimos días sí se ha registrado un aumento en el número de reportes ciudadanos sobre artefactos explosivos u objetos extraños abandonados en varios sectores de la ciudad.

Hay que recordar que, el martes de esta semana, luego de uno de estos mismos reportes, un explosivo que fue abandonado en inmediaciones del centro comercial Tintal Plaza, al occidente de la ciudad, dejó un saldo de un hombre en condición de habitabilidad de calle muerto y otro herido. Al menos otras tres alertas se han encendido en lo que va de la semana.

Tampoco hay que dejar por fuera del radar que, entre la noche del 31 de octubre y el primero de noviembre, la filial colombiana de la cadena chilena Falabella informó que se encontraron tres petardos de bajo alcance en sus tiendas de los centros comerciales La Felicidad, Titán Plaza y Centro Mayor.