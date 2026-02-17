¿Va para la Megaferia de Empleo en Bogotá? Estos son los requisitos indispensables para entrar y aplicar a miles de trabajos este 19 de febrero

Este jueves, 19 de febrero, se llevará a cabo una feria de empleo en Bogotá donde habrá más de 160 empresas que ofrecerán al menos 17.000 vacantes a los asistentes. De acuerdo con los detalles de la Alcaldía distrital, las vacantes son para trabajos en el sector de servicio, comercio, industria, construcción, salud y transporte.

Este martes, 17 de febrero, se confirmó el cierre de inscripciones por parte de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), debido a que ya se completó el aforo de los asistentes, por lo que la administración local amplió los requisitos que deben cumplir las personas que cuentan con su entrada para poder presentarse el siguiente jueves a Corferias y encontrar el trabajo que necesitan.

La “Megaferia del Empleo” tendrá lugar en Corferias en la carrera 37 # 24 - 67, entre las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Las empresas que ofrecerán miles de vacantes pertenecen a sectores como comercio, construcción, financiero, logística, manufactura, salud, turismo y gastronomía, TIC e industrias creativas. Este evento es gratis para los ciudadanos y aquellos que se inscribieron son los que podrán ingresar para recorrer las compañías y sus ofertas.

Algunas empresas adelantarán las entrevistas y el agendamiento de las mismas. Foto: GETTY IMAGES

“El ingreso a la ‘Megaferia de Empleo’ será por el arco de Corferias. Las personas registradas deberán presentar el QR de confirmación de la inscripción para entrar a los pabellones 5 y 6″, establece la Alcaldía.

Los documentos que debe llevar son:

Documento de identidad físico

Varias hojas de vida impresas, para poder presentarlas a las empresas e iniciar el proceso correspondiente.

En caso de ser extranjero, portar el Permiso de Protección Temporal (PPT).

Vacantes disponibles

Para las personas mayores de 50 años, hay cargos como:

Residente de obra.

Diseñador (a).

Ingeniero (a).

Profesional en enfermería.

Médico (a).

Analista de contabilidad.

📩 Si te inscribiste, debes presentar en el ingreso el correo de confirmación con tu código QR. Es el único medio válido para poder entrar a Corferias. Si no lo encuentras en tu bandeja principal, revisa el spam o… pic.twitter.com/D0c0cbTdqI — Secretaría Desarrollo Económico (@DesarrolloBta) February 17, 2026

Para los jóvenes:

Auxiliar de droguería y farmacia.

Auxiliar de enfermería.

Enfermero (a).

Psicólogo (a).

Ingenierías de software.

Análisis de datos.

Mercadeo.

Publicidad.

Marketing digital.

Y para aquellos que no cuentan con experiencia laboral, hay vacantes en puesto como:

Técnico (a) auxiliar de enfermería.

Profesional en enfermería para urgencias y hospitalización.

Técnico (a) auxiliar de farmacia.

Optómetra.

Auxiliar de odontología.

Profesionales en ingeniería civil.

Arquitectura.

Y otros cargos áreas afines al sector construcción.

Casi 200 empresas procederán con la preselección de algunas personas durante la jornada del jueves. Es decir, miles de personas saldrán con entrevistas laborales agendadas.

La Alcaldía explicó los documentos necesarios. Foto: ADOBE STOCK

Los asistentes también podrán participar de charlas con expertos para abordar temas de empleabilidad como: “El talento no tiene edad, tiene contexto” y “Cómo volverte visible, valioso y elegible”, entre otros conversatorios preparados, de acuerdo con la agenda de la Alcaldía de Bogotá. Y, al mismo tiempo, los futuros empleados recibirán asesoría de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.

“En esta ‘Megaferia de Empleo’ contamos con más de 1.000 vacantes para personas mayores de 50 años, 8.548 oportunidades para mujeres, 9.731 puestos para jóvenes y 311 vacantes para personas con discapacidad", indicó Guillermo Alarcón, director de Desarrollo Empresarial y Empleo de la Secretaría de Desarrollo Económico, según las declaraciones recopiladas en un comunicado de la Alcaldía.

“Trabajamos por la inclusión laboral y por generar oportunidades reales para quienes enfrentan mayores barreras de acceso al trabajo”, agregó el funcionario.