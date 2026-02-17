Bogotá

¿Va para la Megaferia de Empleo en Bogotá? Estos son los requisitos indispensables para entrar y aplicar a miles de trabajos este 19 de febrero

Hay opuestos en decenas de sectores como en salud, comercial, arquitectura, marketing y adecuación para los bogotanos que están en busca de trabajo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
17 de febrero de 2026, 10:26 p. m.
En la feria hay unas 17.000 vacantes para los bogotanos.
En la feria hay unas 17.000 vacantes para los bogotanos. Foto: Adobe Stock

Este jueves, 19 de febrero, se llevará a cabo una feria de empleo en Bogotá donde habrá más de 160 empresas que ofrecerán al menos 17.000 vacantes a los asistentes. De acuerdo con los detalles de la Alcaldía distrital, las vacantes son para trabajos en el sector de servicio, comercio, industria, construcción, salud y transporte.

Dirección y horarios para encontrar trabajo: hasta el 21 de febrero la Alcaldía de Bogotá realiza una feria de empleo móvil

Este martes, 17 de febrero, se confirmó el cierre de inscripciones por parte de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), debido a que ya se completó el aforo de los asistentes, por lo que la administración local amplió los requisitos que deben cumplir las personas que cuentan con su entrada para poder presentarse el siguiente jueves a Corferias y encontrar el trabajo que necesitan.

La “Megaferia del Empleo” tendrá lugar en Corferias en la carrera 37 # 24 - 67, entre las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Las empresas que ofrecerán miles de vacantes pertenecen a sectores como comercio, construcción, financiero, logística, manufactura, salud, turismo y gastronomía, TIC e industrias creativas. Este evento es gratis para los ciudadanos y aquellos que se inscribieron son los que podrán ingresar para recorrer las compañías y sus ofertas.

En infraestructura se abre paso la ampliación de la autopista Norte de Bogotá, mientras que se espera la llegada de una poderosa fintech global.
Algunas empresas adelantarán las entrevistas y el agendamiento de las mismas. Foto: GETTY IMAGES

“El ingreso a la ‘Megaferia de Empleo’ será por el arco de Corferias. Las personas registradas deberán presentar el QR de confirmación de la inscripción para entrar a los pabellones 5 y 6″, establece la Alcaldía.

Bogotá

Estudiantes de la Universidad Nacional se declaran en paro tras orden judicial que reintegra a José Ismael Peña como rector

Salud

Denuncian sobrecostos en medicamentos, equipos y especialidades médicas en Bogotá: “Es inaceptable”

Bogotá

Estas son las localidades de Bogotá donde han disminuido los casos de hurto de celular durante el 2026

Bogotá

Defensa de empresario le responde al Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara tras presunta retención: “No obtuvo respuesta”

Nación

Arrancaron los pasajes gratis en TransMilenio en Bogotá: así funciona el nuevo programa y los pasos para activar el beneficio

Bogotá

Conmoción por intento de ataque a sede de Colombia Humana: la presidenta del partido se pronunció

Bogotá

La cruzada de Bogotá contra los ‘Satanás’: se han capturado 43 integrantes de esta banda en la ciudad

Bogotá

Este es el momento exacto en que camión de basura se estrelló contra casa en el centro de Bogotá

Finanzas

Bogotá: hay vacantes en el sector salud con salarios competitivos, postúlese gratis

Finanzas

Trabajo sí hay: gran convocatoria laboral en Bogotá y Medellín

Los documentos que debe llevar son:

  • Documento de identidad físico
  • Varias hojas de vida impresas, para poder presentarlas a las empresas e iniciar el proceso correspondiente.
  • En caso de ser extranjero, portar el Permiso de Protección Temporal (PPT).
Trabajo sí hay: gran convocatoria laboral en Bogotá y Medellín

Vacantes disponibles

Para las personas mayores de 50 años, hay cargos como:

  • Residente de obra.
  • Diseñador (a).
  • Ingeniero (a).
  • Profesional en enfermería.
  • Médico (a).
  • Analista de contabilidad.

Para los jóvenes:

  • Auxiliar de droguería y farmacia.
  • Auxiliar de enfermería.
  • Enfermero (a).
  • Psicólogo (a).
  • Ingenierías de software.
  • Análisis de datos.
  • Mercadeo.
  • Publicidad.
  • Marketing digital.

Y para aquellos que no cuentan con experiencia laboral, hay vacantes en puesto como:

  • Técnico (a) auxiliar de enfermería.
  • Profesional en enfermería para urgencias y hospitalización.
  • Técnico (a) auxiliar de farmacia.
  • Optómetra.
  • Auxiliar de odontología.
  • Profesionales en ingeniería civil.
  • Arquitectura.
  • Y otros cargos áreas afines al sector construcción.

Casi 200 empresas procederán con la preselección de algunas personas durante la jornada del jueves. Es decir, miles de personas saldrán con entrevistas laborales agendadas.

En época electoral sube la demanda de contratos, tanto de personal como de servicios, para la logística de las votaciones.
La Alcaldía explicó los documentos necesarios. Foto: ADOBE STOCK

Los asistentes también podrán participar de charlas con expertos para abordar temas de empleabilidad como: “El talento no tiene edad, tiene contexto” y “Cómo volverte visible, valioso y elegible”, entre otros conversatorios preparados, de acuerdo con la agenda de la Alcaldía de Bogotá. Y, al mismo tiempo, los futuros empleados recibirán asesoría de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.

“En esta ‘Megaferia de Empleo’ contamos con más de 1.000 vacantes para personas mayores de 50 años, 8.548 oportunidades para mujeres, 9.731 puestos para jóvenes y 311 vacantes para personas con discapacidad", indicó Guillermo Alarcón, director de Desarrollo Empresarial y Empleo de la Secretaría de Desarrollo Económico, según las declaraciones recopiladas en un comunicado de la Alcaldía.

“Trabajamos por la inclusión laboral y por generar oportunidades reales para quienes enfrentan mayores barreras de acceso al trabajo”, agregó el funcionario.

Más de Bogotá

José Ismael Peña, quien fue designado como como nuevo rector de la Universidad Nacional de Colombia

Estudiantes de la Universidad Nacional se declaran en paro tras orden judicial que reintegra a José Ismael Peña como rector

Trabajadores denuncian que las fallas administrativas incluso alcanzaron a generar represamiento de medicamentos y pérdidas por cambio de proveedores.

Denuncian sobrecostos en medicamentos, equipos y especialidades médicas en Bogotá: “Es inaceptable”

z

Estas son las localidades de Bogotá donde han disminuido los casos de hurto de celular durante el 2026

Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara y el hombre que hizo la denuncia.

Defensa de empresario le responde al Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara tras presunta retención: “No obtuvo respuesta”

El incremento que entra en vigencia es de $350 pesos.

Arrancaron los pasajes gratis en TransMilenio en Bogotá: así funciona el nuevo programa y los pasos para activar el beneficio

Gloria Flórez senadora del Pacto Histórico.

Conmoción por intento de ataque a sede de Colombia Humana: la presidenta del partido se pronunció

En Bogotá se han capturado 43 miembros de 'Satanás'.

La cruzada de Bogotá contra los ‘Satanás’: se han capturado 43 integrantes de esta banda en la ciudad

Camión de basura chocó contra casa del sector.

Este es el momento exacto en que camión de basura se estrelló contra casa en el centro de Bogotá

x

Dirección y horarios para encontrar trabajo: hasta el 21 de febrero la Alcaldía de Bogotá realiza una feria de empleo móvil

Noticias Destacadas