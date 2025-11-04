Suscribirse

Vagones del metro de Bogotá sufrieron accidente en China

La información fue confirmada por la compañía este 4 de octubre.

Redacción Semana
4 de noviembre de 2025, 5:34 p. m.
Actualmente, más de 13.700 personas trabajan en la construcción de la Línea 1.
Vagones del Metro de Bogotá. Imagen de referencia. | Foto: Alcaldía de Bogotá

Vagones del metro de Bogotá protagonizaron un accidente en medio de su traslado a Colombia. Así lo confirmó la empresa Metro a través de un comunicado de prensa este 4 de noviembre.

El incidente ocurrió el pasado 30 de octubre en las calles de China “durante el transporte de los vagones del cuarto tren”, detalló la compañía.

El hecho tuvo lugar a las 12:20 p. m. (hora local) mientras el contratista del material rodante trasladaba los vagones hacia el puerto de Qingdao.

En ese momento, se presentó un accidente de tránsito que ocasionó daños en algunos de ellos: “De inmediato, las autoridades locales de tránsito y seguridad atendieron la emergencia e iniciaron la correspondiente investigación, la cual aún se encuentra en curso”.

Luego de revisar los efectos del impacto en los vagones, la compañía tomó la decisión de transportar todos los vehículos de vuelta a la fábrica para hacer un diagnóstico completo.

“Por su parte, Metro Línea 1 ha dado una instrucción expresa al contratista de formular de manera inmediata un plan de contingencia que considere todos los posibles escenarios de mitigación de impacto sobre el cumplimiento del plan de ejecución”, se agregó en el comunicado.

El tercer tren del Metro de Bogotá también ingresó por Cartagena.
Metro de Bogotá. Imagen de referencia. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil de @CarlosFGalan

Frente al accidente, el Metro dijo que continúa adelantando todas las acciones a su alcance para mitigar los impactos causados por la situación, al tiempo que activó todos los mecanismos contractuales disponibles para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones.

“Finalmente, Metro Línea 1 informa que esta situación no afectará el transporte marítimo de los vagones del quinto tren previsto para el 21 de noviembre”, concluyó la organización.

Recientemente, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó la llegada del tercer tren a Colombia: “Tren número 3 en Colombia”, reportó en redes sociales.

Mientras que la Secretaria de Movilidad de la capital del país, Claudia Díaz, dijo en X: “El Metro de Bogotá sigue avanzando a toda marcha. El tren número 3 ya está en el país, marcando un nuevo hito en este proyecto que transformará la manera de movernos y conectarnos con la ciudad”.

