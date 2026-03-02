Vivir en el barrio Alcázares, en la localidad de Barrios Unidos —ubicado estratégicamente entre las calles 68 y 72, y entre las carreteras 24 y 28 B—, puede ser una buena opción en el 2026, pues cuenta con excelente movilidad, alta valorización inmobiliaria y acceso a servicios consolidados, de acuerdo con informes de grandes inmobiliarias de Bogotá.

Este barrio está localizado cerca de importantes vías de la ciudad como la avenida carrera 30 (NQS), la calle 68 y la carrera 24, las cuales ofrecen conexión con cualquier punto Bogotá. Además, está cerca del centro comercial Avenida Chile y del Siete de Agosto, zonas de alto comercio y espacios de esparcimiento.

Desde hace años, Alcázares se beneficia de un constante desarrollo urbano y comercial, lo que convierte este barrio en una zona de alta valorización inmobiliaria, debido a los proyectos de vivienda que mejoran la infraestructura local, destaca un informe de la plataforma digital Metrocuadrado, líder en la compra, venta y arriendo de inmuebles nuevos y usados en Colombia.

Otra razón por la que este barrio destaca es su ambiente residencial y seguro, por lo que es ampliamente escogido por familias. Las calles suelen ser arborizadas y hay parques cercanos, lo que convierte un sector tranquilo y seguro para los residentes.

Otros centros comerciales como Titán Plaza y establecimientos comerciales de la calle 80 quedan también muy cerca de este barrio. Las personas pueden encontrar gran oferta de supermercados, colegios y universidades.

Es uno de los barrios predilectos para las familias. Foto: Getty Images/iStockphoto

La plataforma inmobiliaria Ciencuadras resalta que en Alcázares hay una mezcla de casas tradicionales y modernos apartamentos con un precio promedio del metro cuadrado de 5.800.000, aproximadamente, lo que atrae la inversión a esa zona de la ciudad, al comparar los costos con otros barrios al norte de Bogotá.

“Alcázares es un barrio con un notable ambiente residencial, lleno de calles tranquilas y antiguas casas que han sido convertidas en centro de operación de empresas”, establece Ciencuadras en su sitio web. “El barrio es de gran atractivo para la compra de apartamentos con antigüedad menor a 5 años con áreas entre 39 m² y 80 m²”.

“Los inmuebles ubicados en Alcázares pertenecen a los estratos 3 y 4, siendo el primero el predominante. La valorización del sector durante la última década ha tenido un crecimiento promedio de 13,5 %”, detalla la inmobiliaria.