La historia del joven que murió por bacteria ‘come carne’, tras aplicarse una inyección en una droguería

Yamile Ferreira , mamá de la víctima, contó la historia en el programa Séptimo Día de Caracol . Pese a que todo ocurrió en el 2022, el caso no se conocía y rápidamente se ha hecho viral por la forma en la que ocurrió todo en la ciudad de Bucaramanga, Santander.

Dos días después de la aplicación, Brayan no notaba ninguna mejoría y, además de eso, también comenzó a evidenciar otros problemas, especialmente en la pierna donde le habían aplicado la inyección. Pese a esto, tuvo que ir a trabajar con normalidad, se desempeñaba como ayudante de construcción.

“Volvió a ir a trabajar y como a las 9 de la mañana llegaron con él alzado, que no podía, que le dolía la pierna terrible”, explicó Karen Ojeda, hermana de la víctima, al mencionado programa.

“Me decía que era grave, ‘me van a abrir la pierna y me van a quitar un pedazo’, me dijo: ‘ma, lo que tengo es grave, me puedo morir’”, señaló.