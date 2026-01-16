Cali

2025, el año con menos muertes en accidentes de tránsito durante la última década en Cali: esta es la cifra

Las autoridades lograron salvar más de 20 vidas en las vías durante 2025, la tercera mejor cifra de los últimos 10 años.

Redacción Semana
16 de enero de 2026, 6:47 p. m.
Operativos movilidad Cali.
Foto: Aymer Álvarez / El País

La Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Movilidad Distrital, dio a conocer que 2025 cerró como el periodo con menos personas fallecidas en siniestros viales de los últimos 10 años: con excepción de los calendarios atípicos de la pandemia (2020) y el estallido social (2021).

Durante 2025, Cali logró salvar más de 20 vidas en las vías, lo que representa una reducción del 6,2 % en las muertes por siniestros viales frente a 2024.

Gustavo Orozco, secretario de Movilidad Distrital, dijo que este resultado consolida una tendencia positiva y confirma que las acciones sostenidas de control, prevención y presencia institucional tienen un impacto directo en la protección de la vida.

“El resultado es motivo de orgullo para la ciudad. Cada vida que se salva es una familia que no enfrenta una pérdida irreparable. Estamos demostrando que cuando hay control, orden y decisión institucional, las muertes en las vías sí se pueden reducir”, afirmó.

De acuerdo con la información de las autoridades, en 2025 se impusieron 1.039.216 comparendos, lo que representa un incremento del 24 % frente a 2024, cuando se registraron 835.012. Este aumento responde a una mayor presencia y control en vía por parte de los agentes de tránsito, especialmente en corredores y horarios de alta siniestralidad.

El análisis de los indicadores de seguridad vial permite evidenciar una correlación clara: a mayor control en las vías, menor número de personas fallecidas. La presencia activa de la autoridad no solo corrige comportamientos peligrosos, sino que previene siniestros graves y fatales, consolidándose como una de las herramientas más efectivas para salvar vidas.

“Los datos nos muestran que el control funciona. Donde hay presencia de agentes, hay menos comportamientos de riesgo y, en consecuencia, menos muertes. Nuestro enfoque no es sancionar por sancionar; es proteger la vida”, explicó el secretario.

Habilitada la vía en ambos sentidos. Buenaventura /Cali.
Movilidad Cali. Foto: Foto: Secretaría de Movilidad

Motociclistas y peatones: los más vulnerables

El comportamiento de la siniestralidad vial en Cali evidencia que los motociclistas y los peatones son los actores viales más vulnerables. En promedio, tres de cada cinco personas fallecidas en siniestros viales son motociclistas; mientras que dos de cada cinco son peatones.

En 2025, los comparendos asociados a motocicletas aumentaron de 570.244 en 2024 a 766.349, lo que representa un incremento del 34%. Lo anterior refleja que este grupo continúa concentrando tanto el mayor riesgo como el mayor volumen de conductas peligrosas en la vía.

“Los motociclistas son los más involucrados en siniestros y, asimismo, quienes más pierden la vida, junto con los peatones. Nuestro mensaje es de protección: respetar las normas, reducir la velocidad y ser responsables salva vidas”, enfatizó el titular de Movilidad Distrital.

Las autoridades locales reiteraron que la seguridad vial es una responsabilidad compartida. El control y la autoridad son fundamentales, pero la vida se protege con comportamientos responsables en la vía, especialmente hacia los actores más expuestos.

“Seguiremos trabajando con firmeza, disciplina y transparencia para poner la casa en orden. Nuestro compromiso es claro: fortalecer el control, proteger a los más vulnerables y seguir reduciendo las muertes en las vías de Cali. La vida siempre será nuestra prioridad”, concluyó Gustavo Orozco.

