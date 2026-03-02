Abren convocatoria por $338 millones para investigar realidades de mujeres en el Pacífico colombiano

Con una bolsa de $ 338 millones, el Fondo para la Investigación de la Fundación WWB Colombia abrió su décima convocatoria para financiar proyectos de maestría y doctorado que analicen, con enfoque de género, las realidades de las mujeres en el Pacífico colombiano.

La iniciativa, denominada Hilando conocimiento, tejiendo transformación, en la región Pacífico, busca respaldar investigaciones que se desarrollen en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, bajo metodologías participativas o aplicadas.

La convocatoria está dirigida a estudiantes nacionales y extranjeros que requieran recursos para el trabajo de campo de sus tesis de posgrado.

En esta edición se destinarán $ 338.000.000 para financiar trabajos que aborden líneas temáticas como género, inclusión financiera, emprendimiento, economía del cuidado, salud sexual y reproductiva, y población en situación de vulnerabilidad.

Los proyectos seleccionados podrán recibir hasta $ 67.000.000, incluyendo incentivos económicos para las personas de las comunidades que participen directamente en los procesos investigativos.

Según cifras de la organización, en nueve años, el Fondo ha respaldado 141 investigaciones con una inversión superior a los $ 8.000 millones. Desde la entidad señalan que el objetivo ha sido generar, difundir y promover conocimiento orientado a comprender y reducir las desigualdades que afectan a las mujeres en la región.

Soraya Husain-Talero, directora de Investigación de la Fundación, afirmó que el alcance del programa trasciende el financiamiento.

“Apoyar la investigación en el Pacífico es contribuir a una región de gran riqueza social y cultural, que enfrenta problemáticas complejas y estructurales. Buscamos fortalecer el talento investigador y promover investigaciones codiseñadas con las mujeres y las comunidades, de manera que el conocimiento generado tenga un efecto en el territorio”, explicó.

Investigadoras que han participado en convocatorias anteriores destacan el impacto del Fondo. Karen Domínguez, doctoranda de la Universidad de Cambridge, señaló que el respaldo recibido fue determinante para consolidar alianzas con organizaciones de base en su estudio sobre la economía política del cuidado en el emprendimiento del cabello afro. “Contar con un equipo de investigación remunerado y con recursos para el trabajo de campo fue clave para redistribuir el valor del conocimiento y cuestionar las jerarquías tradicionales en la producción científica”, afirmó.

Por su parte, Diana Vernot, investigadora y catedrática de la Universidad de La Sabana, quien participó en un estudio sobre mujeres, migración, informalidad y cocina en la Comuna 11 de Cali, resaltó la importancia del enfoque de género en los procesos académicos. “Investigar en clave de género permite analizar críticamente los mecanismos que producen desigualdades y, al mismo tiempo, visibilizar saberes y prácticas que sostienen sistemas económicos y sociales. Comprender estas dinámicas es fundamental para pensar estrategias informadas de transformación”, sostuvo.

El periodo de postulación estará abierto entre el 23 de febrero y el 31 de mayo de 2026. Con diez ediciones realizadas y más de un centenar de proyectos financiados, el Fondo para la Investigación se mantiene como una herramienta orientada a fortalecer el conocimiento situado y aportar a procesos de transformación social en el Pacífico colombiano.