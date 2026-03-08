MUNDO

Nuevo ataque de EE. UU. a embarcación narco en el Pacífico deja 6 muertos

El ejército publicó un video del ataque donde se puede ver a la embarcación volar por los aires tras la explosión.

Redacción Mundo
8 de marzo de 2026, 9:18 p. m.
El ataque se llevó a cabo este domingo, 8 de marzo
El ataque se llevó a cabo este domingo, 8 de marzo Foto: X/@Southcom

Un ataque de Estados Unidos contra una embarcación “involucrada en operaciones de narcotráfico” en el Pacífico oriental dejó este domingo, 8 de marzo, seis muertos, informó el ejército estadounidense.

Con esta operación anunciada en X por el Comando Sur, ya son más de 150 las personas que han muerto desde septiembre en ataques dirigidos contra embarcaciones de presuntos traficantes en el Pacífico y el Caribe.

“La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas de narcotráfico conocidas en el Pacífico oriental y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico”, publicó en X el general Francis Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos.

El ejército publicó un video del ataque en el que se ve una pequeña embarcación volar por los aires tras una explosión.

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump no ha aportado pruebas contundentes que permitan afirmar que los barcos atacados estaban efectivamente implicados en actividades de tráfico.

Expertos en derecho internacional y grupos de derechos humanos dicen que los ataques probablemente equivalen a “ejecuciones extrajudiciales”, pues aparentemente apuntan contra civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó el jueves que la campaña para localizar embarcaciones que supuestamente llevan drogas en el Caribe y el Pacífico ha tenido tanto éxito que ahora resulta difícil encontrar objetivos.

La Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas.
La Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas. Foto: X/@Southcom

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la creación de una alianza de 17 países americanos para “destruir” a los cárteles de narcotraficantes del continente, durante una cumbre celebrada en su club de golf en Doral (Florida) con una docena de mandatarios afines.

“El corazón de nuestro acuerdo es el compromiso de utilizar fuerza militar letal para destruir estos siniestros cárteles y redes terroristas. De una vez por todas, vamos a acabar con ellos”, declaró Trump ante sus invitados.

Donald Trump dice que Cuba “vive sus últimos momentos” y asegura que “están al final del camino”

“Los líderes de esta región han permitido que grandes franjas de territorio en el hemisferio occidental queden bajo el control de pandillas transnacionales (...) No vamos a permitir que eso ocurra. Vamos a ayudar”, añadió el mandatario republicano. “¿Quieren que usemos un misil? Son extremadamente precisos. ¡Piu! Lo mandamos directo a la sala de estar y se acabó el miembro del cártel”.

La cita se enmarca en la versión adaptada de Trump de la histórica Doctrina Monroe, con la que ha prometido intervenir para promover los intereses de Washington en las Américas, aumentar la seguridad del país y frenar la influencia de potencias como China.

El presidente Donald Trump espera firmar una proclamación en la Cumbre del Escudo de las Américas, el sábado 7 de marzo de 2026, en el Trump National Doral Miami, Doral, Florida. (Foto AP/Mark Schiefelbein)
El presidente Donald Trump espera firmar una proclamación en la Cumbre del Escudo de las Américas, el sábado 7 de marzo de 2026, en el Trump National Doral Miami, Doral, Florida. (Foto AP/Mark Schiefelbein) Foto: AP

El propio Trump señaló este sábado a México como “el epicentro de la violencia de los cárteles” que alimentan “gran parte del derramamiento de sangre” en América. “Los cárteles están dirigiendo México. No podemos tener eso cerca de nosotros”, dijo.

