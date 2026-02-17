Alerta en el Pacífico: preocupación por incremento en el nivel del mar

La Dirección General Marítima (Dimar) ha emitido una alerta debido al pronóstico de aumento del nivel del mar en el Pacífico, que podría generar afectaciones en distintas comunidades costeras de Valle del Cauca, Nariño, Cauca y Chocó.

Según lo explicado por Dimar, el periodo en el que se presentaría este fenómeno es entre el 16 y el 23 de febrero de 2026.

Incremento en el nivel del mar. Foto: Camilo Ortíz

Por lo tanto, las comunidades ubicadas en estas zonas, que podrían verse afectadas, deben tomar las precauciones necesarias para enfrentar el fenómeno sin contratiempos.

Dimar también ha explicado las causas de este fenómeno, que responde a la fase lunar conocida como Luna Nueva, durante la cual el sol, la luna y la tierra se alinean, provocando las denominadas mareas vivas o mareas de sizigia.

Estas mareas se producen por la atracción gravitacional de estos cuerpos celestes, lo que provoca un aumento en el nivel del mar y, a su vez, puede generar un incremento en la magnitud de las corrientes marinas.

Según la información disponible hasta el momento, el punto más crítico del fenómeno se presentaría el viernes 20 de febrero.

Dimar ha indicado que “la combinación de mareas altas y el aumento en la intensidad de las corrientes marinas podría ocasionar posibles inundaciones en zonas bajas del litoral, especialmente en sectores cercanos a Bahía Solano, Guapi, Juanchaco (Buenaventura) y Tumaco”.

En zonas de Buenaventura, el nivel del mar podría llegar a una altura de más de cuatro metros y medio, lo que muestra la preocupación que esto puede generar para las comunidades que viven en estas áreas. En Tumaco, por su parte, podría llegar a más de tres metros y medio.

Pueden presentarse también oleajes que pueden ocasionar complicaciones. Foto: AFP

Es importante precisar que también se pueden presentar oleajes que agraven las condiciones derivadas de este fenómeno. Por ello, las comunidades pesqueras deben extremar precauciones para no verse afectadas por la inclemencia de estas condiciones, que pueden ser muy peligrosas.

Se recomienda revisar constantemente los informes emitidos por las autoridades para mantenerse informado y estar al tanto de cualquier alerta que deba ser acatada durante este fenómeno.

Dimar insta a “extremar las medidas de seguridad y acatar las instrucciones de las autoridades con el fin de prevenir cualquier emergencia que ponga en riesgo la integridad y la vida humana en el mar”.

Asimismo, es importante, dadas las circunstancias, evitar al máximo permanecer en zonas vulnerables ante posibles complicaciones por el incremento del nivel del mar.