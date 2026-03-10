Atentado con explosivos a un camión blindado del Ejército sobre la vía Panamericana deja un soldado muerto

Sobre las 12:20 p.m. de este martes, 10 de marzo, el Ejército sufrió un grave atentado sobre la vía Panamericana, a la altura del municipio de El Patía, en el sur del Cauca.

El ataque, mediante un artefacto explosivo instalado en un campo minado, cobró la vida de un soldado profesional y le provocó heridas a dos militares más.

El explosivo, según la Tercera División del Ejército, “habría sido instalado por integrantes del grupo armado organizado residual, GAO-r, Estructura Carlos Patiño”.

Los hechos se registraron en la vía Panamericana, en zona rural del municipio de Patía. Foto: API

En medio del atentado quedó un camión blindado del Grupo Liviano de Caballería N.º 8 del Ejército que realizaba operaciones de control territorial en el área.

“Como consecuencia de la detonación del artefacto explosivo instalado, lamentablemente fue asesinado el soldado profesional Ferney Ramos Villalba, quien, pese a ser evacuado de forma helicoportada y recibir atención médica inmediata en un centro asistencial de la región, falleció debido a la gravedad de sus heridas”, informó la fuente.

En el atentado otros dos soldados que integran la unidad resultaron lesionados, fueron atendidos por los enfermeros militares y ya están bajo observación médica.

Posterior al atentado, el Ejército dispuso de un dispositivo de seguridad en la zona con el fin de evitar nuevas afectaciones y coordinar las maniobras necesarias para la evacuación segura de los heridos.

“El Ejército Nacional rechaza de manera categórica este acto terrorista, que vulnera las normas del derecho internacional humanitario y pone en riesgo la vida e integridad de nuestros soldados y de la población civil”, aseguró el Ejército.

Iván Mordisco está en guerra contra Calarcá en el sur del país, aunque mantiene su poderío en el Cauca, el sur del Valle del Cauca y Nariño. Foto: SEBASTIAN MARMOLEJO

La Estructura Carlos Patiño, al mando de Iván Mordisco, tiene presencia en el sur de Cauca, donde busca controlar las rentas del narcotráfico y la minería ilegal.

En esa zona, ha sufrido duros golpes por parte del Ejército, que incluso llevaron a que algunos de sus integrantes se entregaran a las autoridades, en una clara traición a Mordisco.