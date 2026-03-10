Cauca

Atentado con explosivos a un camión blindado del Ejército sobre la vía Panamericana deja un soldado muerto

El hecho se presentó en Patía, Cauca, y según la Tercera División dos militares más sufrieron heridas en el ataque.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
10 de marzo de 2026, 6:40 p. m.
El soldado profesional Ferney Ramos Villalba murió en un ataque con explosivos a un camión blindado en El Patía, Cauca.
El soldado profesional Ferney Ramos Villalba murió en un ataque con explosivos a un camión blindado en El Patía, Cauca. Foto: Redes sociales y Ejército

Sobre las 12:20 p.m. de este martes, 10 de marzo, el Ejército sufrió un grave atentado sobre la vía Panamericana, a la altura del municipio de El Patía, en el sur del Cauca.

El ataque, mediante un artefacto explosivo instalado en un campo minado, cobró la vida de un soldado profesional y le provocó heridas a dos militares más.

El explosivo, según la Tercera División del Ejército, “habría sido instalado por integrantes del grupo armado organizado residual, GAO-r, Estructura Carlos Patiño”.

Los hechos se registraron en la vía Panamericana, en zona rural del municipio de Patía.
Los hechos se registraron en la vía Panamericana, en zona rural del municipio de Patía. Foto: API

En medio del atentado quedó un camión blindado del Grupo Liviano de Caballería N.º 8 del Ejército que realizaba operaciones de control territorial en el área.

Cali

Siete iglesias emblemáticas de Cali para recorrer en Semana Santa, que destacan por su historia, arquitectura y tradición religiosa

Cali

¿Cuáles son los horarios de ingreso al Cerro de las Tres Cruces, en Cali, durante Semana Santa 2026?

Cali

Atentado con explosivos en Patía, Cauca, deja cuatro militares heridos

Cali

Conozca los cursos gratuitos TIC 2026 que está ofreciendo la Alcaldía de Cali: así puede aplicar

Salud

Nuevo reto viral promueve el consumo excesivo de acetaminofén. Autoridades alertan

Cali

Estos son los mejores miradores de Cali para disfrutar vistas panorámicas de la ciudad, caminatas al aire libre y paisajes únicos

Cali

Fuerte temblor en Colombia sacude el Valle del Cauca y otras regiones del país este lunes, 9 de marzo

Nación

Se agudiza la crisis de seguridad en la Sierra Nevada: tres indígenas muertos y un menor herido deja la guerra entre grupos criminales

Nación

Alias Ramiro, mano derecha de Iván Mordisco, murió en bombardeo de las Fuerzas Militares en Antioquia

Nación

Autoridades confirman captura contra otro hermano de alias Iván Mordisco en el departamento del Tolima

“Como consecuencia de la detonación del artefacto explosivo instalado, lamentablemente fue asesinado el soldado profesional Ferney Ramos Villalba, quien, pese a ser evacuado de forma helicoportada y recibir atención médica inmediata en un centro asistencial de la región, falleció debido a la gravedad de sus heridas”, informó la fuente.

En el atentado otros dos soldados que integran la unidad resultaron lesionados, fueron atendidos por los enfermeros militares y ya están bajo observación médica.

Posterior al atentado, el Ejército dispuso de un dispositivo de seguridad en la zona con el fin de evitar nuevas afectaciones y coordinar las maniobras necesarias para la evacuación segura de los heridos.

Hallan sin vida al gobernador indígena wounaan Eutimio Valencia Duave tras ser secuestrado en Chocó

“El Ejército Nacional rechaza de manera categórica este acto terrorista, que vulnera las normas del derecho internacional humanitario y pone en riesgo la vida e integridad de nuestros soldados y de la población civil”, aseguró el Ejército.

Iván Mordisco está en guerra contra Calarcá en el sur del país, aunque mantiene su poderío en el Cauca, el sur del Valle del Cauca y Nariño.
Iván Mordisco está en guerra contra Calarcá en el sur del país, aunque mantiene su poderío en el Cauca, el sur del Valle del Cauca y Nariño. Foto: SEBASTIAN MARMOLEJO

La Estructura Carlos Patiño, al mando de Iván Mordisco, tiene presencia en el sur de Cauca, donde busca controlar las rentas del narcotráfico y la minería ilegal.

En esa zona, ha sufrido duros golpes por parte del Ejército, que incluso llevaron a que algunos de sus integrantes se entregaran a las autoridades, en una clara traición a Mordisco.