Caen 12 señalados de homicidio y narcomenudeo en megaoperativo de la Policía en Cali

La Sijín de la Policía realizó un operativo en el oriente de Cali que dejó como resultado la captura de 12 personas, nueve de ellas por orden judicial y tres en flagrancia. Las detenciones se lograron después de once meses de investigación orientada a identificar a presuntos integrantes de estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes y a hechos de homicidio en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con las autoridades, más de 100 uniformados participaron en la intervención, que incluyó 12 diligencias de allanamiento. El procedimiento se llevó a cabo en el marco de las instrucciones del alcalde Alejandro Eder, quien ha insistido en la necesidad de fortalecer las acciones coordinadas entre Policía, Fiscalía y demás entidades de seguridad para enfrentar a los grupos criminales.

Megaoperativo de la Policía en Cali deja doce capturados | Foto: cortesía

Los capturados fueron trasladados para los trámites correspondientes y se encuentran en proceso de judicialización.

El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jairo García Guerrero, entregó declaraciones preliminares y destacó que estas acciones responden a la instrucción de cerrar el año con operativos contundentes. “El alcalde nos ha pedido un fin de año con contundencia, por eso estamos avanzando con cada una de estas operaciones. Hoy han sido capturadas nueve personas por orden judicial, tres personas en flagrancia. La mayoría de las organizaciones criminales en Cali están vinculadas al homicidio, al tráfico de estupefacientes, al porte de armas.

