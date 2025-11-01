Cae red internacional de trata de personas: tres capturados por enviar y explotar sexualmente a mujeres en Medio Oriente

La Fiscalía y la Dijín presentaron este 1 de noviembre a tres presuntos integrantes de una red que, según la investigación, convencía a mujeres con ofertas laborales, les quitaba los pasaportes y las obligaba a ejercer servicios sexuales en Baréin para pagar una deuda de 10.000 dólares.

La investigación, liderada por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía y con apoyo de la Dijín de la Policía Nacional, llevó a la captura de tres personas en diligencias realizadas en Cali y Pereira.

Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, que definió medidas de aseguramiento en los casos que lo ameritaban.

Según la Fiscalía, las víctimas —colombianas y venezolanas— eran contactadas en Colombia con promesas de empleo y viajes, que incluían el pago de tiquetes y trámite de visas.

En al menos tres casos, entre julio de 2023 y octubre de este año, las jóvenes llegaron a Baréin, donde —de acuerdo con la investigación— les retiraron los pasaportes, las sometieron a malos trato y les impusieron una deuda de 10.000 dólares que debían cancelar mediante la prestación de servicios sexuales.

En cuanto al modus operandi de estos presuntos delincuentes: las mujeres llegaban engañadas —a veces por amistades o conocidos— y, ya en el país de destino, eran retenidas y presionadas con amenazas de denunciarlas ante las autoridades si no aceptaban las condiciones.

Además, a las víctimas les exigían pagos periódicos como abono a la supuesta deuda.

La Fiscalía imputó a los tres capturados por los delitos de trata de personas y concierto para delinquir agravado; los imputados no aceptaron los cargos en la audiencia.

De acuerdo con el juez de control de garantías, los dos ciudadanos extranjeros permanecerán en un centro carcelario mientras avanza el proceso; el tercero, identificado por las autoridades, deberá cumplir la medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia.

Los nombres de los presuntos integrantes de la red son: Keila Eddyman Strubinger Pelayo, Wluender Sneybert Araque Rojas y Enrique Quijano Ramírez.

Además de su captura en suelo nacional, la red contaría con otros presuntos integrantes en el exterior que habrían recibido a las víctimas y les impusieron las condiciones de explotación.

En la audiencia de imputación, la Fiscalía explicó que la red delinquía desde ciudades como Pereira y Cali, y que el proceso penal seguirá para establecer responsabilidades individuales y el posible vínculo con otros integrantes.