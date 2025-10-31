Fiscalía abrió investigación por la muerte de María José Ardila, la joven que cumplió un reto con licor en una discoteca de Cali

El reto que se convirtió en tragedia ahora será una investigación en la Fiscalía. María José Ardila, una joven madre que el pasado sábado compartía con algunas amigas en un bar de la ciudad de Cali, murió producto de un supuesto reto con licor.

Las amigas de María José se han convertido en testigos clave de lo ocurrido en ese establecimiento nocturno, donde la joven decidió cumplir un reto que, según relató su familia, tenía como propósito ganarse un millón y medio de pesos para ayudar a una amiga que atravesaba dificultades económicas.

El reto consistía, básicamente, en consumir diferentes tipos de licor de manera consecutiva y en un tiempo determinado. Sin embargo, fue tras ingerir el último trago, de un licor oscuro, cuando María José se desplomó y quedó inconsciente. En el establecimiento nocturno no había implementos ni personal de emergencia, por lo que sus acompañantes tuvieron que salir a la calle a buscar un taxi para trasladarla.

María José alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial, donde permaneció varios días en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó su fallecimiento, luego de que su familia tomara la difícil decisión de desconectarla tras el parte médico que advertía muerte cerebral.

La víctima tuvo a su primer hijo hace diez meses y ese día salió a compartir con sus amigas, en medio de las actividades previas a su viaje a Estados Unidos, donde planeaba radicarse junto a su esposo. Era una salida de despedida, sin imaginar que el reto propuesto en ese establecimiento nocturno terminaría cobrándole la vida.

Tras conocerse la muerte de María José, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para establecer con certeza las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos. El ente acusador busca determinar qué sucedió dentro del establecimiento nocturno, qué medidas se adoptaron y cuáles serían las eventuales responsabilidades de sus administradores.

Algunas versiones señalan que, incluso después de que María José se desplomó y fue trasladada a un centro asistencial, el lugar continuó con sus actividades con total normalidad e, incluso, habría aumentado el valor del premio para quienes decidieran participar en el mismo reto que le costó la vida.

El ente acusador espera el dictamen de Medicina Legal para determinar cuál es el camino en la investigación. | Foto: Suministradas