Cali invita a caminata ecológica gratuita este domingo 22 de febrero: así puede participar en el plan para desconectarse y hacer ejercicio

La ciudad ha realizado varias actividades físicas, en especial cerca de la Maratón de Cali.

Redacción Nación
20 de febrero de 2026, 10:40 p. m.
Este es el punto de encuentro y el recorrido que se hará el próximo domingo.
Este es el punto de encuentro y el recorrido que se hará el próximo domingo. Foto: Getty Images

Si vive o está en Cali este fin de semana, la alcaldía invita a las personas a unirse a una caminata ecológica para desconectar de la rutina y sumergirse en la naturaleza sin necesidad de desplazarse largas distancias, además de aprovechar de un ejercicio que calma la ansiedad, la depresión y mueve el cuerpo al tiempo que se disfruta del verde y el aire limpio.

Se trata de una actividad que hace parte del programa distrital Carreras y Caminatas, impulsado por la Secretaría del Deporte y la Recreación de Cali. La actividad iniciará y terminará el próximo domingo, 22 de febrero, en el Ecoparque de la Biodiversidad COP16, en la zona rural Pance, al sur de la ciudad.

Ecoparque de la Biodiversidad COP16
La actividad es gratis y para cualquier edad. Foto: Cortesía - Alcaldía de Santiago de Cali

“Seguimos con el objetivo de que la gente pueda conocer diferentes lugares de la ciudad, no solo en las caminatas urbanas sino también en las ecológicas. La distancia está entre 4,2 y 5 kilómetros”, detalló Johnson Jiménez, coordinador general del programa, según las declaraciones recopiladas en un comunicado de la Alcaldía.

El pueblo vallecaucano de verdes intensos, cielo despejado y gran riqueza hídrica, a dos horas de Cali

Se convocó a los asistentes a que se reúnan en el Ecoparque a las 6:30 de la mañana de este domingo. Antes de iniciar el recorrido, se hará un breve calentamiento del cuerpo, el cual estará dirigido por los monitores del programa, y quienes acompañarán a las personas durante el camino.

La administración recuerda a las personas interesadas que la salida y la llegada será en la entrada principal del Ecoparque. La caminata no tiene ningún costo y está habilitada para cualquier edad. “Habrá entrada en calor, juego pre-deportivo, actividad central y vuelta a la calma”, amplía la Alcaldía en el informe oficial.

Senderismo USA
El recorrido iniciará a las 6:30 a. m. el domingo. Foto: Denver Post via Getty Images

También se recuerda que las personas con movilidad reducida tendrán un sendero demarcado. Aconsejan a todos los asistentes llevar buena hidratación y usar protector solar. Además, establecen que los menores de edad deben estar en compañía de un adulto responsable en todo momento del camino.

A dos horas de Cali: el encantador destino conocido como la “Suiza de Colombia”, una joya que enamora con sus lindos paisajes

Esta se suma a una serie de actividades que ha realizado la administración de Cali con la finalidad de que las personas se preparen físicamente para el Maratón de Cali de este año, programado para el fin de semana del 2 y 3 de mayo. Incluso, los monitores del programa se han comunicado con las personas inscritas a la carrera para orientarlos y que lleguen en las mejores condiciones a cumplir con sus objetivos.

Noticias Destacadas